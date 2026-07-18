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أحمد مجدي

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جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

كأس أمم إفريقيا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر
مصر

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يطمح منتخب مصر لاستعادة سمعته في القارة السمراء، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب مصر، أكثر المنتخبات مشاركة في بطولات الأمم الأفريقية، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (7 ألقاب)، لذلك لن تقبل الجماهير أي شيء غير التأهل إلى البطولة التي تقام في أوغندا وتنزانيا وكينيا العام المقبل.

وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:


ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027


يشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1مصر00000000
2أنجولا00000000
3مالاوي00000000
4جنوب السودان00000000


ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟


تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "أون تايم سبورتس" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

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جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مصر - أنجولا21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
جنوب السودان - مصر21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
مالاوي - مصر9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
مصر - مالاوي9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
أنجولا - مصر22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
مصر - جنوب السودان22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
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