يطمح منتخب تونس لاستعادة سمعته في الكرة الأفريقية مرة أخرى، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب تونس، من المنتخبات التي توجت بالبطولة الأفريقية (2004).. وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب تونس في المجموعة الثامنة مع منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:



ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2027



يشارك المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا.

المركز المنتخب المباريات الأهداف النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق 1 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0



ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "التونسية الوطنية" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.



جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2027