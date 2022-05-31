جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2023
منتخب تونس هو أحد أكثر المنتخبات العربية والإفريقية مشاركةً في كأس العالم، وهو ما يجعله أحد أهم المنتخبات في القارة السمراء.
فاز نسور قرطاج بكأس أمم إفريقيا مرةً واحدةً فقط، كانت في النسخة التي أقيمت على أرضهم ووسط جماهيرهم في 2004، وفي النسخة الأخيرة، وصل المنتخب التونسي لربع النهائي وودع من منتخب بوركينا فاسو.سُحبت في جنوب إفريقيا، بشهر أبريل الماضي قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.
ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلةوفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.
ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023
يشارك المنتخب التونسي في التصفيات بالمجموعة العاشرة، برفقة كل من غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.
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ترتيب تونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
الفريق
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفارق
النقاط
تونس
0
0
0
0
0
0
0
0
غينيا الاستوائية
0
0
0
0
0
0
0
0
ليبيا
0
0
0
0
0
0
0
0
بوتسوانا
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا؟
لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.
كما يمكن لزوار موقع جول متابعة مباريات تونس من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2023
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
تونس - غينيا الاستوائية
الخميس 2 يونيو 2022،
-
ستاد حمادي العقربي
بوتسوانا - تونس
الأحد 5 يونيو 2022،
-
فرانسيس تاون
تونس - ليبيا
من 19 إلى 27 سبتمبر 2022
-
لم يتحدد
ليبيا - تونس
من 19 إلى 27 سبتمبر 2022
-
لم يتحدد
غينيا الاستوائية - تونس
من 20 إلى 28 مارس 2023
-
لم يتحدد
تونس - بوتسوانا
من 20 إلى 28 مارس 2023
-
لم يتحدد