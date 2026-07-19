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Algeria 2026Getty Images
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر
الجزائر

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يطمح منتخب الجزائر لاستعادة لقب 2019 مرة أخرى، وذلك عندما يخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويعتبر منتخب الجزائر، من المنتخبات التي توجت بالبطولة الأفريقية أكثر من مرة (1990-2019).

وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب الجزائر في المجموعة التاسعة مع منتخبات زامبيا وتوجو وبوروندي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات وترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027:

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زامبيا وتوجو وبوروندي.

المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1الجزائر00000000
2زامبيا00000000
3توجو00000000
4بوروندي00000000

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2027؟

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تنقل أيضًا عبر قناة "الجزائرية" عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

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جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الجزائر - زامبيا21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
بوروندي - الجزائر21 سبتمبر 2026 - 6 أكتوبر 2026 لم يحدد بعد
الجزائر - توجو9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
توجو - الجزائر9-17 نوفمبر 2026 لم يحدد بعد
زامبيا - الجزائر22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
الجزائر - بوروندي22-30 مارس 2026 لم يحدد بعد
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