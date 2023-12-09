جدول مباريات وترتيب مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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كأس أمم أوروبا

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة المثيرة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من اليورو، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي المرتقب.

وبطبيعة الحال بداية الوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من المنتخبات القوية ستتنافس في مجموعة واحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.

ما هي القنوات الناقلة ليورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

كما يمكنك متابعة المباريات عبر تطبيقTOD.

ترتيب مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى:

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

ألمانيا000

0

00

0

0

2

اسكتلندا00000000

3

المجر00000000

4

سويسرا

0

0

0

0000

0

المجموعة الثانية:

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

إسبانيا

000

0

0000

2

كرواتيا0

0

000000

3

إيطاليا

00000000
4ألبانيا0

0

00

1

00

0

المجموعة الثالثة:

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

سلوفينيا00000000

2

الدنمارك00000000

3

صربيا000

0

00

0

0

4

إنجلترا000000

0

0

المجموعة الرابعة:

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

فرنسا00000000

2

هولندا00

0

00000

3

النمسا000

0

0

0

0

0

4

المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية0

0

0000

0

0

المجموعة الخامسة:

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

بلجيكا00

0

0

0000

2

سلوفاكيا00

0

0

0000

3

رومانيا0

0

0

0000

0

4

المتأهل من المسار الثاني لملحق دوري الأمم الأوروبية0

0

0

0000

0

المجموعة السادسة:

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

البرتغال0

0

0

0

0

0

0

0

2

التشيك0

0

0

0

0

0

0

0

3

تركيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات كأس العالم 2022 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

ألمانيا - اسكتلندا

الجمعة 14 يونيو 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

أليانز أرينا

المجر - سويسرا

السبت 15 يونيو 2024،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

راين إنيرجي شتاديون

إسبانيا - كرواتيا

السبت 15 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

الملعب الأولمبي برلين

إيطاليا - ألبانيا

السبت 15 يونيو 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

سيجنال إيدونا بارك

هولندا - المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية

الأحد 16 يونيو 2024،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

فولكسبارك شتاديون

سلوفينيا - الدنمارك

الأحد 16 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

إم إتش بي أرينا

صربيا - إنجلترا

الأحد 16 يونيو 2024 ،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

فيلتينس أرينا

رومانيا - المتأهل من المسار الثاني لملحق دوري الأمم الأوروبية

الإثنين 17 يونيو 2024،
16:00 مصر، 17:00 السعوجية

-

أليانز أرينا

بلجيكا - سلوفاكيا

الإثنين 17 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

دوتشه بانك بارك

النمسا. -فرنسا

الإثنين 17 يونيو 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

ميركورشبيل أرينا

تركيا - المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 18 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

سيجنال ايدونا بارك

البرتغال - التشيك

الثلاثاء 18 يونيو 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

ريد بول أرينا

الجولة الثانية:

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

كرواتيا - ألبانيا

الأربعاء 19 يونيو 2024
16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

فولكسبارك شتاديون

ألمانيا - المجر

الأربعاء 19 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

إم إتش بي أرينا

اسكتلندا - سويسرا

الأربعاء 19 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

راين إنيرجي شتاديون

سلوفينيا - صربيا

الخميس 20 يونيو 2024،16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

أليانز أرينا

الدنمارك - إنجلترا

الخميس 20 يونيو 2024،19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

دوتشه بانك بارك

إسبانيا - إيطاليا

الخميس 20 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

فيلتينس أرينا

سلوفاكيا. -المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 21 يونيو 2024 ،16:00 مصر، 17:00 السعودية

-

ميركورشبيل أرينا

النمسا - المتأهل من المسار الثاني لملحق دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 21 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعوجية

-

الملعب الأولمبي ببرلين

هولندا - فرنسا

الجمعة 21 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

ريد بول أرينا

التشيك - المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية

السبت 22 يونيو 202416:00 مصر، 17:00 السعودية

-

فولكسبارك شتاديون

تركيا - البرتغال

السبت 22 يونيو 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

سيجنال ايدونا بارك

بلجيكا - رومانيا

السبت 22 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

راين إنيرجي شتاديون

الجولة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

سويسرا - ألمانيا

الأحد 23 يونيو 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

دوتشه بانك بارك

اسكتلندا - المجر

الأحد 23 يونيو 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

إم إتش بي أرينا

ألبانيا - إسبانيا

الأحد 23 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

ميركور شبيل أرينا

كرواتيا - إيطاليا

الإثنين 24 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

ريد بول أرينا

فرنسا - المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية

الإثنين 24 يونيو 2024،19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

سيجنال إيدونا بارك

هولندا - النمسا

الإثنين 24 يونيو 2024،19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

الأولمبي ببرلين

الدنمارك - صربيا

الثلاثاء 25 يونيو 2024 ،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

أليانز أرينا

إنجلترا - سلوفينيا

الثلاثاء 25 يونيو 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعوجية

-

راين إنيرجي شتاديون

سلوفاكيا - رومانيا

الثلاثاء 25 يونيو 2024،19:00 مصر، 20:00 السعودية

-

دوتشه بانك بارك

بلجيكا - المتأهل من المسار الثاني لملحق دوري الأمم الأوروبية

الاربعاء 26 يونيو 2024،20:00 مصر، 19:00 السعودية

-

إم إتش بي أرينا

البرتغال - المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية

الاربعاء 26 يونيو 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

فيلتينس أرينا

التشيك - تركيا

الاربعاء 26 يونيو 2024،22:00 مصر، 23:00 السعودية

-

فولكسبارك شتاديون

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