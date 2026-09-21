جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة

يستعد إنتر ميامي لخوض تحدٍ جديد في موسم الدوري الأمريكي 2026 (MLS)، بعدما توّج في الموسم الماضي بأول لقب دوري في تاريخه إثر فوزه في النهائي على فانكوفر وايتكابس، ليؤكد صعوده السريع بين كبار المسابقة.
النادي الذي تأسس عام 2018 ويمتلكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، واصل تعزيز صفوفه بأسماء لامعة، في مقدمتها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ما منح الفريق قوة فنية وخبرة كبيرة في المنافسات المحلية.
وكان إنتر ميامي قد حصد قبل ذلك درع المشجعين كأفضل فريق من حيث عدد النقاط في الموسم المنتظم بين مجموعتي الشرق والغرب، قبل أن يواصل مسيرته التصاعدية ويعتلي منصة التتويج في الموسم التالي، محققًا إنجازًا تاريخيًا للنادي الوليد.
ومع انطلاق موسم 2026، تتجه الأنظار مجددًا إلى الفريق الطامح للحفاظ على بريقه ومواصلة حصد الألقاب، في ظل طموحات جماهيره واستمرار القيادة الفنية والنجومية داخل المستطيل الأخضر.
وفي التقرير التالي من جول، نستعرض جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، وترتيبه أولًا بأول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباريات الفريق بقيادة ليونيل ميسي.
ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟
تُقام منافسات الدوري الأمريكي بمشاركة 29 فريقًا، موزعين على قسمين؛ 15 فريقًا في المنطقة الشرقية و14 في المنطقة الغربية، في نظام يوازن بين التنافس الإقليمي والسباق العام نحو اللقب.
ينافس إنتر ميامي ضمن القسم الشرقي، ويخوض خلال الموسم المنتظم 34 مباراة. ومع ختام هذه المرحلة، تتأهل الفرق السبعة الأولى مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما يخوض صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقًا إضافيًا لحسم بطاقة العبور الأخيرة إلى النهائيات.
وتُقام الجولة الأولى من البلاي أوف بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بينما تُحسم الأدوار التالية — نصف النهائي والنهائي — من مباراة واحدة تُلعب على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في جدول الموسم المنتظم، ما يمنحه أفضلية تنافسية في المراحل الحاسمة.
جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
لوس أنجلوس - إنتر ميامي
الأحد 22 فبراير 2026
0-3
مدرج لوس أنجلوس التذكاري
2
أورلاندو سيتي - إنتر ميامي
الإثنين 2 مارس 2026
4-2
إنتركو
3
دي سي يونايتد - إنتر ميامي
الأحد 8 مارس 2026
2-1
أم آند تي بانك
4
شارلوت - إنتر ميامي
الأحد 15 مارس 2026
0-0
بنك أوف امريكا
5
نيويورك سيتي - إنتر ميامي
الأحد 22 مارس 2026
3-2
يانكي
6
إنتر ميامي - أوستن
الأحد 5 إبريل 2026
2-2
نو
7
إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز
الأحد 12 إبريل 2026
2-2
نو
8
كولورادو - إنتر ميامي
السبت 18 إبريل 2026
3-2
إمباور فيلد
9
ريال سالت ليك - إنتر ميامي
الخميس 23 إبريل 2026
2-0
أمريكا فيرست فيلد
10
إنتر ميامي - نيوإنجلاند
الأحد 26 إبريل 2026
1-1
نو
11
إنتر ميامي - أورلاندو سيتي
الأحد 3 مايو 2026
4-3
نو
12
تورنتو - إنتر ميامي
السبت 9 مايو 2026
4-2
بي إم أو فيلد
13
سينسيناتي - إنتر ميامي
الخميس 14 مايو 2026
5-3
تي كيو إل
14
إنتر ميامي - بورتلاند تمبرز
الإثنين 18 مايو 2026
0-2
نو
15
إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيون
الإثنين 25 مايو 2026
4-6
نو
16
إنتر ميامي - شيكاغو فاير
الخميس 23 يوليو 2026
2-3
نو
17
مونتريال - إنتر ميامي
الأحد 26 يوليو 2026
1-0
سابوتو
18
إنتر ميامي - كولومبوس كرو
الأحد 2 أغسطس 2026
2-2
نو
19
ناشفيل - إنتر ميامي
الأحد 16 أغسطس 2026
1-4
جيوديس بارك
20
فيلادلفيا يونيون - إنتر ميامي
الخميس 20 أغسطس 2026
2-2
سوبارو بارك
21
إنتر ميامي - تورنتو
الأحد 23 أغسطس 2026
2-1
نو
22
إنتر ميامي - مونتريال
الأحد 30 أغسطس 2026
1-7
نو
23
إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد
الأحد 6 سبتمبر 2026
2-2
نو
24
شيكاغو فاير - إنتر ميامي
الخميس 10 سبتمبر 2026
1-1
سولدير فيلد
25
إنتر ميامي - ناشفيل
الأحد 13 سبتمبر 2026
2-2
نو
26
إنتر ميامي - سان دييجو
الإثنين 21 سبتمبر 2026
2-2
نو
27
كولومبوس كرو - إنتر ميامي
الإثنين 28 سبتمبر 2026
سكوتس ميركل-جرو
28
إنتر ميامي - دي سي يونايتد
الأحد 11 أكتوبر 2026
نو
29
إنتر ميامي - نيويورك سيتي
الخميس 15 أكتوبر 2026
نو
30
أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي
الأحد 18 أكتوبر 2026
مرسيدس بنز
31
نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي
الأحد 25 أكتوبر 2026
ريد بول أرينا
32
إنتر ميامي - سينسيناتي
الخميس 29 أكتوبر 2026
نو
33
نيو إنجلاند - إنتر ميامي
الإثنين 2 نوفمبر 2026
جيليت
34
إنتر ميامي - شارلوت
الأحد 8 نوفمبر 2026
نو
ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي على الإنترنت؟
يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.
ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 - القسم الشرقي
الشرقي
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|26
|17
|6
|3
|53
|21
|+32
|57
ف
ت
خ
ت
ف
|2
|26
|14
|4
|8
|45
|33
|+12
|46
ف
ف
ف
خ
ف
|3
|26
|12
|10
|4
|63
|48
|+15
|46
ت
ت
ت
ت
ف
|4
|26
|12
|7
|7
|47
|37
|+10
|43
ف
ت
ف
ت
ف
|5
|25
|11
|6
|8
|45
|38
|+7
|39
خ
خ
ت
ت
ت
|6
|26
|10
|6
|10
|50
|42
|+8
|36
ف
ف
ف
ف
ف
|7
|26
|10
|4
|12
|46
|60
|-14
|34
خ
ف
ف
ف
ت
|8
|26
|9
|6
|11
|34
|48
|-14
|33
ف
ف
خ
ت
خ
|9
|25
|8
|9
|8
|54
|61
|-7
|33
ت
ت
خ
خ
ت
|10
|26
|8
|8
|10
|39
|34
|+5
|32
خ
ف
خ
ت
ت
|11
|25
|6
|11
|8
|31
|39
|-8
|29
خ
ت
ف
ت
خ
|12
|26
|6
|11
|9
|39
|49
|-10
|29
خ
خ
ف
ت
ت
|13
|26
|7
|5
|14
|37
|42
|-5
|26
ف
خ
خ
ف
خ
|14
|26
|7
|5
|14
|30
|43
|-13
|26
ف
ت
خ
ت
خ
|15
|26
|5
|6
|15
|31
|53
|-22
|21
خ
خ
خ
خ
خ