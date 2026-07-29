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جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

دوري روشن السعودي
الهلال
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...

يسعى الهلال لرد الاعتبار عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح غريمه النصر.

وبعد موسم مُحبط 2025-2026، فشل خلاله الهلال في تحقيق لقبي الدوري أو دوري أبطال آسيا للنخبة، يطمح الزعيم في العودة للتتويج بالبطولات الكبرى.

الهلال خسر لقب دوري روشن السعودي لحساب النصر وفاز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج الزعيم وترتيبه أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الهلال في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟


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جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الهلال - الفيصليالجمعة 14 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 المملكة أرينا
2الفيحاء - الهلالالخميس 20 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 المجمعة
3الهلال - الأهليالثلاثاء 1 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 المملكة أرينا
4الخليج - الهلالالجمعة 28 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأمير محمد بن فهد
5الشباب - الهلالالجمعة 4 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 إس إتش جي أرينا
6الهلال - نيومالإثنين 7 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 المملكة أرينا
7التعاون - الهلالالخميس 10 سبتمبر 2026 نادي التعاون
8الهلال - الاتحادالخميس 17 سبتمبر 2026 المملكة أرينا
9الرياض - الهلالالجمعة 9 أكتوبر 2026 الأمير فيصل بن فهد
10الهلال - الحزمالخميس 15 أكتوبر 2026 المملكة أرينا
11القادسية - الهلالالخميس 22 أكتوبر 2026 الأمير محمد بن فهد
12الهلال - الفتحالخميس 29 أكتوبر 2026 المملكة أرينا
13الاتفاق - الهلالالخميس 5 نوفمبر 2026 ايجو
14الهلال - الدرعيةالجمعة 20 نوفمبر 2026 المملكة أرينا
15الخلود - الهلالالخميس 26 نوفمبر 2026 نادي الحزم
16الهلال - أبهاالخميس 3 ديسمبر 2026 المملكة أرينا
17النصر - الهلالالخميس 10 ديسمبر 2026 الأول بارك
18الفيصلي - الهلالالإثنين 14 ديسمبر 2026 المجمعة
19الهلال - القيحاءالخميس 11 فبراير 2027 المملكة أرينا
20الأهلي - الهلالالخميس 18 فبراير 2027 الإنماء
21الهلال - الخليجالخميس 25 فبراير 2027 المملكة أرينا
22الهلال - الشبابالخميس 11 مارس 2027 المملكة أرينا
23نيوم - الهلالالخميس 18 مارس 2027 استاد الملك خالد
24الهلال - التعاونالجمعة 2 أبريل 2027 المملكة أرينا
25الاتحاد - الهلالالخميس 8 أبريل 2027 الإنماء
26الهلال - الرياضالخميس 15 أبريل 2027 المملكة أرينا
27الحزم - الهلالالأحد 18 أبريل 2027 نادي الحزم
28الهلال - القادسيةالخميس 22 أبريل 2027 المملكة أرينا
29الفتح - الهلالالخميس 29 أبريل 2027 ميدان تمويل الأولى
30الهلال - الاتفاقالخميس 6 مايو 2027 المملكة أرينا
31الدرعية - الهلالالأربعاء 12 مايو 2027 الأمير فيصل بن فهد
32الهلال - الخودالخميس 20 مايو 2027 المملكة أرينا
33أبها - الهلالالإثنين 24 مايو 2027 استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
34الهلال - النصرالسبت 29 مايو 2027 المملكة أرينا

جدول ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1النصر00000000
2الهلال00000000
3الأهلي00000000
4القادسية00000000
5الاتحاد00000000
6التعاون00000000
7الاتفاق00000000
8نيوم00000000
9الحزم00000000
10الفيحاء00000000
11الخليج00000000
12الفتح00000000
13الشباب00000000
14الخلود00000000
15الرياض00000000
16أبها00000000
17الفيصلي00000000
18الدرعية00000000
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