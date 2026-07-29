جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى الهلال لرد الاعتبار عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح غريمه النصر.

وبعد موسم مُحبط 2025-2026، فشل خلاله الهلال في تحقيق لقبي الدوري أو دوري أبطال آسيا للنخبة، يطمح الزعيم في العودة للتتويج بالبطولات الكبرى.

الهلال خسر لقب دوري روشن السعودي لحساب النصر وفاز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج الزعيم وترتيبه أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.



ما القنوات الناقلة لمباريات الهلال في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا



ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الهلال - الفيصلي الجمعة 14 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات المملكة أرينا 2 الفيحاء - الهلال الخميس 20 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات المجمعة 3 الهلال - الأهلي الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات المملكة أرينا 4 الخليج - الهلال الجمعة 28 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأمير محمد بن فهد 5 الشباب - الهلال الجمعة 4 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات إس إتش جي أرينا 6 الهلال - نيوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات المملكة أرينا 7 التعاون - الهلال الخميس 10 سبتمبر 2026 نادي التعاون 8 الهلال - الاتحاد الخميس 17 سبتمبر 2026 المملكة أرينا 9 الرياض - الهلال الجمعة 9 أكتوبر 2026 الأمير فيصل بن فهد 10 الهلال - الحزم الخميس 15 أكتوبر 2026 المملكة أرينا 11 القادسية - الهلال الخميس 22 أكتوبر 2026 الأمير محمد بن فهد 12 الهلال - الفتح الخميس 29 أكتوبر 2026 المملكة أرينا 13 الاتفاق - الهلال الخميس 5 نوفمبر 2026 ايجو 14 الهلال - الدرعية الجمعة 20 نوفمبر 2026 المملكة أرينا 15 الخلود - الهلال الخميس 26 نوفمبر 2026 نادي الحزم 16 الهلال - أبها الخميس 3 ديسمبر 2026 المملكة أرينا 17 النصر - الهلال الخميس 10 ديسمبر 2026 الأول بارك 18 الفيصلي - الهلال الإثنين 14 ديسمبر 2026 المجمعة 19 الهلال - القيحاء الخميس 11 فبراير 2027 المملكة أرينا 20 الأهلي - الهلال الخميس 18 فبراير 2027 الإنماء 21 الهلال - الخليج الخميس 25 فبراير 2027 المملكة أرينا 22 الهلال - الشباب الخميس 11 مارس 2027 المملكة أرينا 23 نيوم - الهلال الخميس 18 مارس 2027 استاد الملك خالد 24 الهلال - التعاون الجمعة 2 أبريل 2027 المملكة أرينا 25 الاتحاد - الهلال الخميس 8 أبريل 2027 الإنماء 26 الهلال - الرياض الخميس 15 أبريل 2027 المملكة أرينا 27 الحزم - الهلال الأحد 18 أبريل 2027 نادي الحزم 28 الهلال - القادسية الخميس 22 أبريل 2027 المملكة أرينا 29 الفتح - الهلال الخميس 29 أبريل 2027 ميدان تمويل الأولى 30 الهلال - الاتفاق الخميس 6 مايو 2027 المملكة أرينا 31 الدرعية - الهلال الأربعاء 12 مايو 2027 الأمير فيصل بن فهد 32 الهلال - الخود الخميس 20 مايو 2027 المملكة أرينا 33 أبها - الهلال الإثنين 24 مايو 2027 استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 34 الهلال - النصر السبت 29 مايو 2027 المملكة أرينا

جدول ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027