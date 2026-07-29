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جدول مباريات وترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

دوري روشن السعودي
الاتحاد
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...

يسعى الاتحاد لرد الاعتبار عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في المنافسة به الموسم الماضي.

وبعد موسم مُحبط 2025-2026، فشل خلاله الاتحاد في تحقيق أي لقب، يطمح النمور في العودة للتتويج بالبطولات الكبرى.

الاتحاد احتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي الذي توج به النصر ولم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج النمور وترتيبهم أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

وديات الأندية
مالاجا crest
مالاجا
مالاجا
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟


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جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الاتحاد - الخلودالسبت 16 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الإنماء
2القادسية - الاتحادالجمعة 21 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأمير محمد بن فهد
3الاتحاد - الحزمالإثنين 24 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الأمير عبدالله الفيصل
4الفتح - الاتحادالسبت 29 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 ميدان تمويل الأولى
5الاتحاد - النصرالسبت 5 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الإنماء
6الاتحاد - الفيحاءالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 الإنماء
7الفيصلي - الاتحادالخميس 10 سبتمبر 2026 المجمعة
8الهلال - الاتحادالخميس 17 سبتمبر 2026 المملكة أرينا
9الاتحاد - الشبابالجمعة 9 أكتوبر 2026 الإنماء
10الاتفاق - الاتحادالخميس 15 أكتوبر 2026 ايجو
11الاتحاد - الدرعيةالخميس 22 أكتوبر 2026 الإنماء
12أبها - الاتحادالخميس 29 أكتوبر 2026 استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
13الاتحاد - نيومالخميس 5 نوفمبر 2026 الإنماء
14الخليج - الاتحادالجمعة 20 نوفمبر 2026 الأمير محمد بن فهد
15الاتحاد - الأهليالخميس 26 نوفمبر 2026 الإنماء
16الرياض - الاتحادالخميس 3 ديسمبر 2026 الأمير فيصل بن فهد
17الاتحاد - التعاونالخميس 10 ديسمبر 2026 الإنماء
18الخلود - الاتحادالإثنين 14 ديسمبر 2026 نادي الحزم
19الاتحاد - القادسيةالخميس 11 فبراير 2027 الإنماء
20الحزم - الاتحادالخميس 18 فبراير 2027 نادي الحزم
21الاتحاد - الفتحالخميس 25 فبراير 2027 الإنماء
22النصر - الاتحادالخميس 11 مارس 2027 الأول بارك
23الفيحاء - الاتحادالخميس 18 مارس 2027 المجمعة
24الاتحاد - الفيصليالجمعة 2 أبريل 2027 الإنماء
25الاتحاد - الهلالالخميس 8 أبريل 2027 الإنماء
26الشباب - الاتحادالخميس 15 أبريل 2027 إس إتش جي أرينا
27الاتحاد - الاتفاقالأحد 18 أبريل 2027 الإنماء
28الدرعية - الاتحادالخميس 22 أبريل 2027 الأمير فيصل بن فهد
29الاتحاد - أبهاالخميس 29 أبريل 2027 الإنماء
30نيوم - الاتحادالخميس 6 مايو 2027 استاد الملك خالد
31الاتحاد - الخليجالأربعاء 12 مايو 2027 الإنماء
32الأهلي - الاتحادالخميس 20 مايو 2027 الإنماء
33الاتحاد - الرياضالإثنين 24 مايو 2027 الإنماء
34التعاون - الاتحادالسبت 29 مايو 2027 نادي التعاون

جدول ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1النصر00000000
2الهلال00000000
3الأهلي00000000
4القادسية00000000
5الاتحاد00000000
6التعاون00000000
7الاتفاق00000000
8نيوم00000000
9الحزم00000000
10الفيحاء00000000
11الخليج00000000
12الفتح00000000
13الشباب00000000
14الخلود00000000
15الرياض00000000
16أبها00000000
17الفيصلي00000000
18الدرعية00000000
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