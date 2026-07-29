جدول مباريات وترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

يسعى الاتحاد لرد الاعتبار عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في المنافسة به الموسم الماضي.

وبعد موسم مُحبط 2025-2026، فشل خلاله الاتحاد في تحقيق أي لقب، يطمح النمور في العودة للتتويج بالبطولات الكبرى.

الاتحاد احتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي الذي توج به النصر ولم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونرصد لكم في السطور التالية جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائج النمور وترتيبهم أيضًا بين فرق المسابقة، مع تحديث مباشر بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة.



ما القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد في روشن السعودي 2026-2027؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية".

وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

كيف تشاهد مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس/آب 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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ما هو تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الاتحاد - الخلود السبت 16 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الإنماء 2 القادسية - الاتحاد الجمعة 21 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأمير محمد بن فهد 3 الاتحاد - الحزم الإثنين 24 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الأمير عبدالله الفيصل 4 الفتح - الاتحاد السبت 29 أغسطس 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ميدان تمويل الأولى 5 الاتحاد - النصر السبت 5 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الإنماء 6 الاتحاد - الفيحاء الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الإنماء 7 الفيصلي - الاتحاد الخميس 10 سبتمبر 2026 المجمعة 8 الهلال - الاتحاد الخميس 17 سبتمبر 2026 المملكة أرينا 9 الاتحاد - الشباب الجمعة 9 أكتوبر 2026 الإنماء 10 الاتفاق - الاتحاد الخميس 15 أكتوبر 2026 ايجو 11 الاتحاد - الدرعية الخميس 22 أكتوبر 2026 الإنماء 12 أبها - الاتحاد الخميس 29 أكتوبر 2026 استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 13 الاتحاد - نيوم الخميس 5 نوفمبر 2026 الإنماء 14 الخليج - الاتحاد الجمعة 20 نوفمبر 2026 الأمير محمد بن فهد 15 الاتحاد - الأهلي الخميس 26 نوفمبر 2026 الإنماء 16 الرياض - الاتحاد الخميس 3 ديسمبر 2026 الأمير فيصل بن فهد 17 الاتحاد - التعاون الخميس 10 ديسمبر 2026 الإنماء 18 الخلود - الاتحاد الإثنين 14 ديسمبر 2026 نادي الحزم 19 الاتحاد - القادسية الخميس 11 فبراير 2027 الإنماء 20 الحزم - الاتحاد الخميس 18 فبراير 2027 نادي الحزم 21 الاتحاد - الفتح الخميس 25 فبراير 2027 الإنماء 22 النصر - الاتحاد الخميس 11 مارس 2027 الأول بارك 23 الفيحاء - الاتحاد الخميس 18 مارس 2027 المجمعة 24 الاتحاد - الفيصلي الجمعة 2 أبريل 2027 الإنماء 25 الاتحاد - الهلال الخميس 8 أبريل 2027 الإنماء 26 الشباب - الاتحاد الخميس 15 أبريل 2027 إس إتش جي أرينا 27 الاتحاد - الاتفاق الأحد 18 أبريل 2027 الإنماء 28 الدرعية - الاتحاد الخميس 22 أبريل 2027 الأمير فيصل بن فهد 29 الاتحاد - أبها الخميس 29 أبريل 2027 الإنماء 30 نيوم - الاتحاد الخميس 6 مايو 2027 استاد الملك خالد 31 الاتحاد - الخليج الأربعاء 12 مايو 2027 الإنماء 32 الأهلي - الاتحاد الخميس 20 مايو 2027 الإنماء 33 الاتحاد - الرياض الإثنين 24 مايو 2027 الإنماء 34 التعاون - الاتحاد السبت 29 مايو 2027 نادي التعاون

جدول ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027