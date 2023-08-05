جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

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الأمتار الحاسمة من بطولة كأس الملك سلمان تبدأ، الدور الثاني حيث خروج المغلوب وتناقص الفرق وبدء العد التنازلي لمعرفة من يتوج بالبطولة المثيرة.

مع دخول نصف نهائي البطولة الهامة، واتضاح ملامح المجموعات بشكل كامل ثم مواجهات ربع النهائي، أسفرت النتائج عن مواجهات قوية في هذا الدور.

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وفي السطور التالية يقدم لكم موقع "جول" جدول مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" والقنوات الناقلة..

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 58411كريم بنزيما
  • 5292خاليدو كوليبالي
  • 7384روبرتو فيرمينو
  • 4423نجولو كانتي
  • 9353مارسيلو بروزوفيتش
  • 16073صفقة أخرى
100936 الأصوات

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الشرطة العراقي
الهلال السعودي

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالنتيجة
الشرطة - الهلالالأربعاء 9 أغسطس 2023
18:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد		الأمير سلطان بن عبد العزيز-
الفائز من (الرجاء - النصر) - الفائز من (الشباب - الوحدة)الأربعاء 9 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد 		الملك فهد الدولي-
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