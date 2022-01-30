جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تستضيف الكاميرون خلال شهر يناير الجاري كأس أمم إفريقيا 2021، والتي كانت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون، ولكن الاتحاد الكاميروني بقيادة رئيسه الجديد الأسطورة صامويل إيتو، أصر على إقامتها في موعدها.

انتهى دور المجموعات وتأهل 16 منتخبًا لثمن النهائي، وشهد مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب المنتخب الجزائري من الدور الأول، بالإضافة إلى منتخب البلاك ستارز الذي أخفق في التأهل.

وتتواجد أربعة منتخبات عربية لهذا الدور وهي مصر، تونس، المغرب وجزر القمر

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد ونتائج مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

ووصلت منتخبات بوركينا فاسو والسنغال والكاميرون ومصر إلى المربع الذهبي

المباراة الموعد النتيجة الملعب بوركينا فاسو - السنغال الأربعاء 2 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أحمدو أهيدجو الكاميرون - مصر الخميس 3 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب أوليمبي

جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

بدأ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم السبت 29 يناير ويستمر حتى اليوم التالي 30 يناير، على أن تُلعب مباراتين في كل يوم منهما.

فاز منتخب الكاميرون على جامبيا وخسر منتخب تونس من بوركينا فاسو في اليوم الأول، وتخطى منتخب مصر منتخب المغرب، والسنغال غينيا الاستوائية.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الكاميرون - جامبيا السبت 29 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 أحمدو أهيدجو تونس - بوركينا فاسو السبت 29 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 رومدي أدجيا مصر - المغرب الأحد 30 يناير 2022،

17:00 مصر، 16:00 المغرب 1-2 أحمدو أهيدجو السنغال - غينيا الاستوائية الأحد 30 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 أحمدو أهيدجو

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا2021؟