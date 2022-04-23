جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

أجريت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 يوم الثلاثاء 5 أبريل، وحددت مسارات جميع الفرق المتأهلة حتى النهائي.

ودع الزمالك دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي في أبرز مفاجآت دور المجموعات، وفشل الفارس الأبيض في تحقيق أي انتصار قبل الخروج المخيب.

تأهلت 6 فرق عربية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، هم الأهلي المصري والترجي التونسي والرجاء والوداد المغربيين وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريين.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ونتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22.

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22

موعد مباريات نصف نهائي البطولة، سيكون يومي 6 و7 مايو 2022 في مرحلة الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد يومي 13، 14 من الشهر ذاته.

المباراة الذهاب الإياب النتيجة الأهلي - وفاق سطيف 6،7 مايو 2022 13،14 مايو 2022 - الوداد - بترو أتلتيكو 6،7 مايو 2022 13،14 مايو 2022 -

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22

موعد مباريات ربع نهائي البطولة، سيكون يومي 15 و16 أبريل مرحلة الذهاب، على أن تكون مرحلة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط يومي 22 و23 من الشهر ذاته.

المباراة الذهاب الإياب النتيجة وفاق سطيف - الترجي 0-0 0-1 0-1 بترو أتلتيكو - صن داونز 1-2 السبت 23 أبريل 2022،

18:00 مصر، 17:00 المغرب الأهلي - الرجاء 1-2 1-1 2-3 شباب بلوزداد - الوداد 1-0 السبت 16 أبريل 2022،

23:00 المغرب والجزائر، 00:00 مصر

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2021-22؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

إذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.