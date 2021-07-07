جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، وما هي مجموعة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من 2020؟

يشارك المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، والتي ستنطلق في 23 يوليو 2021 بعد عام من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 11 مرة من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

متى تبدأ أولمبياد طوكيو؟

كان من المقرر أن تقام أولميباد طوكيو في العام الماضي 2020، لكن تقرر تأجيلها إلى الصيف القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 هو الجمعة 23 يوليو، على أن تنتهي في 8 أغسطس 2021.

مجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

سيبدأ منتخب مصر الأولمبي مبارياته بمواجهة إسبانيا، ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.