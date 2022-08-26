جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

أجريت يوم الجمعة 26 أغسطس قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة 2022-2023، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة في 8 سبتمبر 2022.
يشارك نادي مانشستر يونايتد في البطولة هذا الموسم بعد حصوله على المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك بجانب نادي آرسنال الذي حصل على المركز الخامس.
شارك اليونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبعد التأهل من مجموعة ضمت فياريال وأتالانتا ويونج بويز، خرج من دور الـ16 على يد أتلتيكو مدريد.
في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟
نتيجة قرعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023
جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022-23
وقع نادي مانشستر يونايتد في المجموعة الخامسة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، والتي تضم إلى جانبه أندية ريال سوسييداد وشيريف تيراسبول وأومونيا.
ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022-23؟
ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.
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ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
هزيمة
له
عليه
فارق
نقاط
1
مانشستر يونايتد
2
ريال سوسييداد
3
شيريف تيراسبول
4
أومونيا
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