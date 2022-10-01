جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

يحظى ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الآونة الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.
قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1990، وفي الموسم الماضي خسر الريدز البطولة، بفارق نقطة وحيدة لصالح مانشستر سيتي.
وسيحاول ليفربول هذا الموسم، مواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه من أجل تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 20 في تاريخه.
وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
فولهام - ليفربول
السبت 6 أغسطس 2022،
2-2
كرافن كوتيج
2
ليفربول - كريستال بالاس
الإثنين 15 أغسطس 2022،
1-1
آنفيلد
3
مانشستر يونايتد - ليفربول
الإثنين 22 أغسطس 2022،
1-2
أولد ترافورد
4
ليفربول - بورنموث
السبت 27 أغسطس 2022،
0-9
آنفيلد
5
ليفربول - نيوكاسل يونايتد
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
1-2
آنفيلد
6
إيفرتون - ليفربول
السبت 3 سبتمبر 2022،
0-0
جوديسون بارك
7
ليفربول - وولفرهامبتون
السبت 10 سبتمبر 2022،
تأجلت
آنفيلد
8
تشيلسي - ليفربول
الأحد 18 سبتمبر 2022،
تأجلت
ستامفورد بريدج
9
ليفربول - برايتون
السبت 1 أكتوبر 2022،
3-3
آنفيلد
10
آرسنال - ليفربول
الأحد 9 أكتوبر 2022،
إمارات
11
ليفربول - مانشستر سيتي
الأحد 16 أكتوبر 2022،
آنفيلد
12
ليفربول - وست هام
الأربعاء 19 أكتوبر 2022،
آنفيلد
13
نوتينجهام فورست - ليفربول
السبت 22 أكتوبر 2022،
سيتي جراوند
14
ليفربول - ليدز يونايتد
الأحد 30 أكتوبر 2022،
آنفيلد
15
توتنهام - ليفربول
السبت 5 نوفمبر 2022،
ملعب توتنهام
16
ليفربول - ساوثامبتون
السبت 12 نوفمبر 2022،
آنفيلد
17
أستون فيلا - ليفربول
الإثنين 26 ديسمبر 2022،
فيلا بارك
18
ليفربول - ليستر سيتي
السبت 31 ديسمبر 2022،
آنفيلد
19
برنتفورد - ليفربول
الإثنين 2 يناير 2023،
جريفين بارك
20
برايتون - ليفربول
السبت 14 يناير 2023،
فالمر
21
ليفربول - تشيلسي
السبت 21 يناير 2023،
آنفيلد
22
وولفرهامبتون - ليفربول
السبت 4 فبراير 2023،
مولينيو
23
ليفربول - إيفرتون
السبت 11 فبراير 2023،
آنفيلد
24
نيوكاسل يونايتد - ليفربول
السبت 18 فبراير 2023،
سانت جيمس بارك
25
كريستال بالاس - ليفربول
السبت 25 فبراير 2023،
سيلهرست بارك
26
ليفربول - مانشستر يونايتد
السبت 4 مارس 2023،
آنفيلد
27
بورنموث - ليفربول
السبت 11 مارس 2023،
فيتاليتي
28
ليفربول - فولهام
السبت 18 مارس 2023،
آنفيلد
29
مانشستر سيتي - ليفربول
السبت 1 أبريل 2023،
اتحاد
30
ليفربول - آرسنال
السبت 8 أبريل 2023،
آنفيلد
31
ليدز يونايتد - ليفربول
السبت 15 أبريل 2023،
إيلاند رود
32
ليفربول - نوتينجهام فورست
السبت 22 أبريل 2023،
آنفيلد
33
وست هام - ليفربول
الثلاثاء 25 أبريل 2023،
ستاد لندن الأولمبي
34
ليفربول - توتنهام
السبت 29 أبريل 2023،
آنفيلد
35
ليفربول - برنتفورد
السبت 6 مايو 2023،
آنفيلد
36
ليستر سيتي - ليفربول
السبت 13 مايو 2023،
كينج باور
37
ليفربول - أستون فيلا
السبت 20 مايو 2023،
آنفيلد
38
ساوثامبتون - ليفربول
الأحد 28 مايو 2023،
سانت ماري
ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟
ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات البريمييرليج من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-23:
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
آرسنال
8
7
0
1
20
8
+12
21
2
مانشستر سيتي
7
5
2
0
23
6
+17
17
3
توتنهام
8
5
2
1
19
10
+9
17
4
برايتون
7
4
2
1
14
8
+6
14
5
تشيلسي
7
4
1
2
10
10
0
13
6
مانشستر يونايتد
6
4
0
2
8
8
0
12
7
نيوكاسل
8
2
5
1
12
8
+4
11
8
فولهام
8
3
2
3
13
15
-2
11
9
ليفربول
7
2
4
1
18
9
+9
10
10
برينتفورد
8
2
4
2
15
12
+3
10
11
إيفرتون
8
2
4
2
7
7
0
10
12
بورنموث
8
2
3
3
6
19
-13
9
13
ليدز يونايتد
6
2
2
2
10
10
0
8
14
أستون فيلا
7
2
1
4
6
10
-4
7
15
وست هام
8
2
1
5
5
9
-4
7
16
ساوثامبتون
8
2
1
5
8
13
-5
7
17
كريستال بالاس
7
1
3
3
8
11
-3
6
18
وولفرهامبتون
8
1
3
4
3
9
-6
6
19
نوتنجهام فورست
7
1
1
5
6
17
-11
4
20
ليستر سيتي
7
0
1
6
10
22
-12
1
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