جدول مباريات كأس آسيا 2023 : المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين،الجوائز المالية والقنوات الناقلة

بلال محمد و مصعب صلاح
afc Asian Cup 2023@afcasiancup twitter
كأس آسياSaudi ArabiaIraqUAEQatarJordanBahrainOman

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023، دور المجموعات، الطريق إلى النهائي، القنوات الناقلة، سجل الفائزين، الملاعب وكل ما تريد معرفته

تستقبل قطر بطولة كأس آسيا 2023، في النسخة الـ 18 من البطولة، بعدما أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على مباريات بطولة كأس آسيا 2023، وترتيب مجموعات البطولة والقنوات الناقلة وأكثر.

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ما نظام كأس آسيا 2023؟

يشارك في كأس آسيا القادمة 24 فريقاً للمرة الثانية، وهذه الفرق ستوزع على 6 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس المنتخبات المتواجدة في كل مجموعة مع شركائها في المجموعة أي أن كل منتخب يلعب 3 مباريات.

وفي النهائي يصعد المتصدر والوصيف للدور الثاني مباشرةً، فيما يدخل صاحب المركز الثالث في ترتيب مع أصحاب المراكز الثالثة في المجموعات الأخرى لاختيار أفضل 4 منتخباتٍ للصعود وتكملة عدد فرق الدور الثاني إلى 16.

يشهد الدور الثاني 8 مباريات، وسيتم اختيار المواجهات طبقاً للجدول التالي:

المباراةطريقة تحديد طرفيها
1وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة
2متصدر المجموعة الرابعة - ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة
3متصدر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة
4متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة
5متصدر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة
6متصدر المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة الرابعة
7وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة
8متصدر المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة

في ربع النهائي يقابل الفائز من المباراة الأولى الفائز من كل مباراة الفائز من المباراة التي تليها، أي أن الفائز من اللقاء الأول سيقابل الفائز من الثاني وهكذا، أما الخاسر فسيودع المسابقة، وستستمر أدوار خروج المغلوب حتى النهائي.

جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2023؟

تنطلق البطولة في الثاني عشر من شهر يناير 2024، وحتى العاشر من فبراير، على تسعة ملاعب في خمس مدن قطرية.

جدول مواعيد كأس آسيا 2023:

الدورالبدايةالنهاية
المجموعاتالجمعة 12 يناير 2024الخميس 25 يناير 2024
دور الـ16الأحد 28 يناير 2024الخميس 30 يناير 2024
ربع النهائيالجمعة 2 فبراير 2024السبت 3 فبراير 2024
نصف النهائيالثلاثاء 6 فبراير 2024الأربعاء 7 فبراير 2024
النهائيالسبت 10 فبراير 2024

ما ملاعب كأس آسيا 2023؟

تم اختيار تسعة ملاعب لاستضافة مباريات كأس آسيا 2023 وجاءت على النحو الآتي:

الملعبالسعة
البيت68,895
لوسيل88,966
أحمد بن علي45,032
المدينة التعليمية44,667
جاسم بن حمد15,000
ستاد خليفة الدولي45,857
عبدالله بن خليفة10,000
الثمامة44,400
الجنوب44,325

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة البطولة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

البطولةالموعدالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنت
كأس آسيا 202312 يناير - 10 فبراير 2024beIN Asina Cup 1,2,3
SSC Sports (دخل السعودية)		TOD TV
شاهد (داخل السعودية)

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1قطر110030+33
2الصين00000000
3طاجيكستان00000000
4لبنان100103-30

المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أستراليا00000000
2أوزبكستان00000000
3سوريا00000000
4الهند00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إيران00000000
2الإمارات00000000
3هونج كونج00000000
4فلسطين00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1اليابان00000000
2إندونيسيا00000000
3العراق00000000
4فيتنام00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كوريا الجنوبية00000000
2ماليزيا00000000
3الأردن00000000
4البحرين00000000

المجموعة السادسة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السعودية00000000
2تايلاند00000000
3قيرغيزستان00000000
4عمان00000000

جدول ترتيب ثوالث مجموعات كأس أمم آسيا 2023

الترتيبالمجموعةالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1 00 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 00 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0000000
500000000
600200000

جدول مباريات كأس آسيا 2023 – دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
قطر - لبنانالجمعة 12 يناير 2023،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		0-3لوسيل
أستراليا - الهندالسبت 13 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-أحمد بن علي
الصين - طاجكيستانالسبت 13 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-عبدالله بن خليفة
أوزبكستان - سورياالسبت 13 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
اليابان - فيتنامالأحد 14 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-الثمامة
الإمارات - هونج كونجالأحد 14 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
إيران - فلسطينالأحد 14 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-المدينة التعليمية
كوريا الجنوبية - البحرينالإثنين 15 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
إندونسيا - العراقالإثنين 15 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
ماليزيا - الأردنالإثنين 15 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
تايلاند - قيرغيزستانالثلاثاء 16 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
الإمارات - عمانالثلاثاء 16 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي

الجولة الثانية:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
لبنان - الصينالأربعاء 17 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
طاجيكستان - قطرالأربعاء 17 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد البيت
سوريا - أسترالياالخميس 18 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
الهند - أوزبكستانالخميس 18 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
فلسطين - الإماراتالخميس 18 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
العراق - اليابانالجمعة 19 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية
فيتنام - إندونسياالجمعة 19 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
هونج كونج - إيرانالجمعة 19 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
الأردن - كوريا الجنوبيةالسبت 20 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
البحرين - ماليزياالسبت 20 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
عمان - تايلاندالأحد 21 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
قيرغيزستان - الإماراتالأحد 21 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي

الجولة الثالثة:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
طاجيكستان - لبنانالإثنين 22 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
قطر - الصينالإثنين 22 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد خليفة
سوريا - الهندالثلاثاء 23 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد البيت
أستراليا - أوزبكستانالثلاثاء 23 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
هونج كونج - فلسطينالثلاثاء 23 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
إيران - الإماراتالثلاثاء 23 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-المدينة التعليمية
اليابان - إندونسياالأربعاء 24 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
العراق - فيتنامالأربعاء 24 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
كوريا الجنوبية - ماليزياالخميس 25 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
الأردن - البحرينالخميس 25 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
قيرغيزستان - عمانالخميس 25 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
الإمارات - تايلاندالخميس 25 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - دور الـ 16

الرقمالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1متصدر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/الرابعةالأحد 28 يناير 2024
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
2وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثةالأحد 28 يناير 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
3متصدر المجموعة الرابعة -ثالث المجموعة الثانية/الخامسة/السادسةالإثنين 29 يناير 2024،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
4متصدر المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثالثة/الرابعة/الخامسةالإثنين 29 يناير 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد البيت
5وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسةالثلاثاء 30 يناير 2024،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
6متصدر المجموعة السادسة -وصيف المجموعة الخامسةالثلاثاء 30 يناير 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية
7متصدر المجموعة الخامسة -وصيف المجموعة الرابعةالأربعاء 31 يناير 2024،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
8متصدر المجموعة الثالثة -ثالث المجموعة الأولى/الثانية/السادسةالأربعاء 31 يناير 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد عبد الله بن خليفة

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - ربع النهائي

الرقمالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
9الفائز من 2 - الفائز من 3الجمعة 2 فبراير 2024
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
10الفائز من 1 - الفائز من 6الجمعة 2 فبراير 2024
18:30 السعودية، 19:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
11الفائز من 8 - الفائز من 7السبت 3 فبراير 2024
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية
12الفائز من 4 - الفائز من 5السبت 3 فبراير 2024
18:30 السعودية، 19:30 الإمارات		-ستاد البيت

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - نصف النهائي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الفائز من 9 - الفائز من 10الثلاثاء 6 فبراير 2024
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
الفائز من 11 - الفائز من 12الأربعاء 7 فبراير 2019،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد الثمامة

موعد نهائي كأس آسيا 2023

سوف تُقام المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 يوم السبت 10 فبراير 2024، على ملعب لوسيل.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نهائي كأس آسيا 2023السبت 10 فبراير 2024
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد لوسيل

ما هي الجوائز المالية لكأس آسيا 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مجموع جوائز كأس آسيا 2023 والتي تقام في قطر مطلع 2024.

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 15 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل المنتخب الفائز بالبطولة على 5 ملايين دولار، والمركز الثاني على 3 ملايين دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط على 200 ألف دولار.

ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا 2023؟ 

المركزالمقابل المادي
المشاركة200 ألف دولار
نصف النهائيمليون دولار
الوصيف3 ملايين دولار
البطل5 ملايين دولار

المنتخب الأكثر حصدًا لبطولة كأس آسيا عبر التاريخ

يُعتبر منتخب اليابان هو البطل التاريخي لكأس آسيا، حيث حصل عليه 4 مراتٍ من قبل أي أكثر من أي منتخب آخر، ويأتي خلفه الأخضر السعودي وإيران بثلاثة كؤوس لكلٍ منهما، أما كوريا الجنوبية في الوحيدة التي فازت به مرتين.

وكان آخر المتوجين باللقب هو منتخب قطر حينما حصد البطولة في 2019 أمام اليابان.

من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

الأبطال السابقون لكاس آسيا:

المنتخبعدد مرات التتويجالوصافة
اليابان4 (1992*,2000,2004,2011)1 (2019)
السعودية 3 (1984,1988,1996)3 (1992,2000,2007)
إيران 3 (1968,1972,1976)-
كوريا الجنوبية 2 (1956,1960)4 (1972,1980,1988,2015)
إسرائيل1 (1964)2 (1956,1960)
الكويت 1 (1980)1 (1976)
أستراليا 1 (2015)1 (2011)
العراق 1 (2007)-
قطر1 (2019)

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