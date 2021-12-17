جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2022، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، برشلونة.

هناك اهتمام خاص من قبل ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، فلا يعقل أن ناديًا بحجم الملكي يبتعد عن هذا اللقب منذ سنوات كثيرة، وخصوصًا وأن مشاركة النسخة الماضية كانت مخيبة جدًا للآمال بالخروج مبكرًا من دور الـ32 على يد ألكويانو.

أما برشلونة فمع الموسم البائس الذي يعيشه، تكون بطولة كأس الملك صيدًا في المتناول للخروج ولو ببطولة على الأقل، لا سيما وأن هذه البطولة كانت دائمًا المفضلة تاريخيًا للكتلان.

أربع نسخ متتالية حقق خلالها برشلونة اللقب بين 2015 إلى 2018، هيمنة كانت مطلقة كسرها الخفافيش، ومن بعده ريال سوسييداد، ثم عاد البرسا للتتويج بالدرع مجددًا في آخر نسخة.

في الوقت نفسه، فيُعد أتلتيك بيلباو هو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ23 بطولة سابقة وقد خسر نهائي آخر نسختين، ويأتي بعد النادي الباسكي ريال مدريد بـ19 بطولة، كما يُصنف النادي العاصمي كالأكثر تحقيقًا للوصافة في 20 مناسبة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2021-22..

القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا لا يوجد

جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

المباراة الموعد النتيجة أتلتيكو مانشا ريل - أتلتيك بيلباو 4-5-6 يناير 2022 - رايو ماخاذاوندا - أتلتيكو مدريد 4-5-6 يناير 2022 - ألكويانو - ريال مدريد 4-5-6 يناير 2022 - ليناريس - برشلونة 4-5-6 يناير 2022 - أتلتيكو بالياريس - سيلتا فيجو 4-5-6 يناير 2022 - بلد الوليد - ريال بيتيس 4-5-6 يناير 2022 - ألميريا - إلتشي 4-5-6 يناير 2022 - ميراندس - راييو فايكانو 4-5-6 يناير 2022 - كارتاخينا - فالنسيا 4-5-6 يناير 2022 - سبورتينج خيخون - فالنسيا 4-5-6 يناير 2022 - إيبار - مايوركا 4-5-6 يناير 2022 - فوينلابراذا - قادش 4-5-6 يناير 2022 - ليجانيس - ريال سوسييداد 4-5-6 يناير 2022 - جيرونا - أوساسونا 4-5-6 يناير 2022 - ريال سرقسطة - إشبيلية 4-5-6 يناير 2022 - بورفيرادينا - إسبانيول 4-5-6 يناير 2022 -

نتائج مباريات دور الـ64 من بطولة كأس ملك إسبانيا