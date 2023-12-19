جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024 وما القنوات الناقلة للمواجهات؟

عاد ريال مدريد في الموسم المنصرم ليعيد كأس ملك إسبانيا إلى جنبات سانتياجو برنابيو، بعد أن غاب اللقب لسنوات وبالتحديد في 2014 لم يتمكن ريال مدريد من الظفر بثاني أهم بطولات إسبانيا.

كانت مشاركة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 رائعة، وحقق فيها الملكي بطولة ملحمية فاز في نصف النهائي بها على برشلونة وحطم أوساسونا في النهائي.

في هذا التقرير نستعرض معًا رحلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024، وكيف يمكنك متابعة مبارياته؟

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا SSC

شاهد

جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024

تم إعفاء ريال مدريد من المشاركة في دور الـ64 التمهيدي، وسيبدأ مشاركاته في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.