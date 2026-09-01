جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يرفع ريال مدريد شعار لا بديل عن الفوز في مشواره بدوري أبطال أوروبا، من أجل تحقيق اللقب السادس عشر في بطولته المفضلة، حيث لا تقبل جماهير الملكي سوى اللقب في هذه المسابقة القارية العريقة.

ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا ب15 لقبًا في خزينته، ,يدخل نسخة 2026-2027 بطموح الفوز والثأر من منافسيه، بعدما ودع آخر نسختين من ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وأوقعت قرعة مرحلة الدوري ريال مدريد في مواجهة أندية كبرى مبكرًا، وأبرزها آرسنال وإنتر وروما.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام إنتر الإيطالي، على أن تكون الجولة الختامية أمام شاختار.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - إنتر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات سانتياجو برنابيو روما - ريال مدريد الأربعاء 14 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات أولمبيكو ريال مدريد - لايبزيج الأربعاء 21 أكتوبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات سانتياجو برنابيو آيك أثينا - ريال مدريد الأربعاء 4 نوفمبر 2026

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات ألوين أرينا ريال مدريد - أيندهوفن الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات سانتياجو برنابيو آرسنال - ريال مدريد الأربعاء 9 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات إمارات ريال مدريد - لاسك الثلاثاء 19 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات سانتياجو برنابيو شاختار - ريال مدريد الأربعاء 27 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات ستامفورد بريدج

جدول ترتيب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027