جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يضع ريال مدريد نصب عينيه في الموسم الجديد 2026-2027، العودة للسيطرة على الكرة الإسبانية بعد موسمين مخيبين للآمال.

في الموسم الماضي، خسر ريال مدريد اللقب لصالح برشلونة للعام الثاني على التوالي وخرج دون أي بطولة، وهو ما أسفر عن سلسلة من التغييرات الكبيرة.

وفي الموسم الجديد، لن تتهاون جماهير ريال مدريد بشأن الفوز بلقب الليجا والتوسع نحو الفوز بعدة ألقاب مهمة، خصوصًا بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو مدربًا وجلب صفقات جديدة.

ويستهل ريال مدريد موسمه بمواجهة ريال سوسييداد على ملعبه يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، على أن يختتم المنافسات بلقاء ديبورتيفو لاكورنيا في الجولة الأخيرة يوم 30 مايو 2027.

في السطور التالية، نرصد جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الفريق الملكي.

ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إلا أنّ أغلب مباريات ريال مدريد تكون معروضة إما على beIN SPORTS HD 1 أو beIN SPORTS HD 2 إن لم يكن هناك مباراة أكثر أهمية خاصة في الدوري الإنجليزي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 على تطبيق beIN CONNECT وكذلك TOD TV.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ريال مدريد - ريال سوسييداد الأحد 16 أغسطس 2026 سانتياجو برنابيو 2 إسبانيول - ريال مدريد الأحد 23 أغسطس 2026 ستيج فرونت 3 ريال مدريد - ملقا الأحد 30 أغسطس 2026 سانتياجو برنابيو 4 ريال بيتيس - ريال مدريد الأحد 6 سبتمبر 2026 لا كارتوخا 5 ريال مدريد - رايو فاليكانو الأحد 13 سبتمبر 2026 سانتياجو برنابيو 6 إلتشي - ريال مدريد الأربعاء 16 سبتمبر 2026 مانويل مارتينيز فالريو 7 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 20 سبتمبر 2026 طيران الرياض ميتروبوليتانو 8 ريال مدريد - فياريال الأحد 11 أكتوبر 2026 سانتياجو برنابيو 9 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 18 أكتوبر 2026 سانتياجو برنابيو 10 برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2026 سبوتيفاي كامب نو 11 راسينج - ريال مدريد الأحد 1 نوفمبر 2026 آل ساردينيرو 12 فالنسيا - ريال مدريد الأحد 8 نوفمبر 2026 ميستايا 13 ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 22 نوفمبر 2026 سانتياجو برنابيو 14 ريال مدريد - ألافيس الأحد 29 نوفمبر 2026 سانتياجو برنابيو 15 أتلتيك بلباو - ريال مدريد الأحد 6 ديسمبر 2026 سان ماميس 16 ريال مدريد - أوساسونا الأحد 13 ديسمبر 2026 سانتياجو برنابيو 17 ديبورتيفو لاكورونيا - ريال مدريد الأحد 20 ديسمبر 2026 ريازور 18 ريال مدريد - خيتافي الأحد 3 يناير 2027 سانتياجو برنابيو 19 ريال مدريد - ليفانتي الأحد 10 يناير 2027 سانتياجو برنابيو 20 ملقا - ريال مدريد الأحد 17 يناير 2027 لا روزاليدا 21 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 24 يناير 2027 سانتياجو برنابيو 22 رايو فاليكانو - ريال مدريد الأحد 31 يناير 2027 تيريزا ريفيرو 23 ريال سوسيداد - ريال مدريد الأحد 7 فبراير 2027 أنويتا 24 ريال مدريد - أتلتيك بلباو الأحد 14 فبراير 2027 سانتياجو برنابيو 25 إشبيلية - ريال مدريد الأحد 21 فبراير 2027 رامون سانشيز بيزخوان 26 ريال مدريد - فالنسيا الأحد 28 فبراير 2027 سانتياجو برنابيو 27 فياريال - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2027 لا سيراميكا 28 ريال مدريد - إسبانيول الأحد 14 مارس 2027 سانتياجو برنابيو 29 سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 21 مارس 2027 بالايدوس 30 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 4 أبريل 2027 سانتياجو برنابيو 31 أوساسونا - ريال مدريد الأحد 11 أبريل 2027 آل سادار 32 خيتافي - ريال مدريد الأحد 18 أبريل 2027 كولوسيوم 33 ريال مدريد - إلتشي الأربعاء 21 أبريل 2027 سانتياجو برنابيو 34 ليفانتي - ريال مدريد الأحد 2 مايو 2027 سيوداد دي فالنسيا 35 ريال مدريد - برشلونة الأحد 9 مايو 2027 سانتياجو برنابيو 36 ريال مدريد - راسينج الأحد 16 مايو 2027 سانتياجو برنابيو 37 ألافيس - ريال مدريد الأحد 23 مايو 2027 مينديزوروزا 38 ريال مدريد - ديبورتيفو لاكورونيا الأحد 30 مايو 2027 سانتياجو برنابيو

جدول ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027