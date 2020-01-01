جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة
يستعد ريال مدريد لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما تبدأ نسخة موسم 2020-2021 بدايةً من 12 سبتمبر 2020، الموافق 23 محرم 1442.
وكان ريال مدريد قد حقق لقب الليجا في الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان برصيد 87 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الملاحق برشلونة وبسلسلة 11 انتصارًا متتاليًا بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل الذي امتد لثلاثة أشهر.
المفترض كان أن تبدأ مباريات النادي الملكي بمواجهة خيتافي، ولكن نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي استمرت لمنتصف شهر أغسطس الماضي، قررت رابطة الليجا تأجيل الجولة الأولى للريال لمنح لاعبيه فرصة التعافي من الإجهاد.
جدول مباريات الميرينجي للموسم الجديد وضعه في مواجهة برشلونة بالجولة السابعة في كامب نو، على أن يلتقيا في الإياب بشهر أبريل في الجولة الثلاثين، وسيكون ختام المسابقة في سانتياجو برنابيو بمواجهة فياريال.
ووجبت الإشارة إلى ضغط مباريات استثنائي ستعانيه كل الأندية الإسبانية بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في انتهاء الموسم الماضي متأخرًا وافتتاح هذا الموسم في وقت متأخر أيضًا، مع وجود كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد في صيف 2021، ما يجعل من الضروري إنهاء كافة المسابقات قبل شهر يونيو.
في هذا التقرير من جدول نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة؟
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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني:
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة/ الملعب
|1
|ريال مدريد - خيتافي
|تأجلت
|سانتياجو برنابيو
|2
|ريال سوسييداد - ريال مدريد
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
13 صفر 1442،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|أنويتا
|3
|ريال بيتيس - ريال مدريد
|الأحد 27 سبتمبر 2020،
20 صفر 1442
|بينتو فيامارين
|4
|ريال مدريد - بلد الوليد
|الأربعاء 30 سبتمبر 2020،
23 صفر 1442
|سانتياجو برنابيو
|5
|ليفانتي - ريال مدريد
|الأحد 4 أكتوبر 2020،
27 صفر 1442
|سويتات دي فالنسيا
|6
|ريال مدريد - قاديش
|الأحد 18 أكتوبر 2020،
12 ربيع الأول 1442
|سانتياجو برنابيو
|7
|برشلونة - ريال مدريد
|الأحد 25 أكتوبر 2020،
19 ربيع الأول 1442
|كامب نو
|8
|ريال مدريد - هويسكا
|الأحد 1 نوفمبر 2020،
26 ربيع الأول 1442
|سانتياجو برنابيو
|9
|فالنسيا - ريال مدريد
|الأحد 8 نوفمبر 2020،
3 ربيع الآخر 1442
|ميستايا
|10
|فياريال - ريال مدريد
|الأحد 22 نوفمبر 2020،
17 ربيع الآخر 1442
|لا سيراميكا
|11
|ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيش
|الأحد 29 نوفمبر 2020،
24 ربيع الآخر 1442
|سانتياجو برنابيو
|12
|إشبيلية - ريال مدريد
|الأحد 6 ديسمبر 2020،
2 جمادي الأول 1442
|رامون سانشيز بيزخوان
|13
|ريال مدريد - أتلتيتكو مدريد
|الأحد 13 ديسمبر 2020،
8 جمادي الأول 1441
|سانتياجو برنابيو
|14
|إيبار - ريال مدريد
|الأحد 20 ديسمبر 2020،
16 جمادي الأول 1442
|الملعب البلدي إبوروا
|15
|ريال مدريد - غرناطة
|الأربعاء 23 ديسمبر 2020،
19 جمادي الأول 1442
|سانتياجو برنابيو
|16
|إلتشي - ريال مدريد
|الأربعاء 30 ديسمبر 2020،
25 جمادي الأول 1442
|مانويل مارتينيز فاليرو
|17
|ريال مدريد - سيلتا فيجو
|الأحد 3 يناير 2021،
19 جمادي الأول 1442
|سانتياجو برنابيو
|18
|أوساسونا - ريال مدريد
|الأحد 10 يناير 2021،
25 جمادي الأول 1442
|آل سادار
|19
|ريال مدريد - أتلتيك بيلباو
|الأربعاء 20 يناير 2021،
7 جمادي الآخر 1442
|سانتياجو برنابيو
|20
|ديبورتيفو ألافيش - ريال مدريد
|الأحد 24 يناير 2021،
11 جمادي الآخر 1442
|مينديزوروزا
|21
|ريال مدريد - ليفانتي
|الأحد 31 يناير 2021،
18 جمادي الآخر 1442
|سانتياجو برنابيو
|22
|هويسكا - ريال مدريد
|الأحد 7 فبراير 2021،
25 جمادي الآخر 1442
|ألكوراز
|23
|ريال مدريد - فالنسيا
|الأحد 14 فبراير 2021،
2 رجب 1442
|سانتياجو برنابيو
|24
|بلد الوليد - ريال مدريد
|الأحد 21 فبراير 2021،
9 رجب 1442
|نيوفو جوسي زوربيلا
|25
|ريال مدريد - ريال سوسييداد
|الأحد 28 فبراير 2021،
16 رجب 1442
|سانتياجو برنابيو
|26
|أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|27
|ريال مدريد - إلتشي
|الأحد 14 مارس 2021،
30 رجب 1442
|سانتياجو برنابيو
|28
|سيلتا فيجو - ريال مدريد
|الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442
|بالايدوس
|29
|ريال مدريد - إيبار
|الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442
|سانتياجو برنابيو
|30
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442
|سانتياجو برنابيو
|31
|قادش - ريال مدريد
|الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442
|رامون دي كارانزا
|32
|ريال مدريد - ريال بيتيس
|الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442
|سانتياجو برنابيو
|33
|خيتافي - ريال مدريد
|الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442
|كولسيوم ألفونسو بيريز
|34
|ريال مدريد - أوساسونا
|الأحد 2 ماريو 2021،
20 رمضان 1442
|سانتياجو برنابيو
|35
|ريال مدريد - إشبيلية
|الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442
|سانتياجو برنابيو
|36
|غرناطة - ريال مدريد
|الأربعاء 12 مايو 2021،
30 مايو 1442
|نويفو لوس كارمينيوس
|37
|أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442
|سان ماميس
|38
|ريال مدريد - فياريال
|الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442
|سانتياجو برنابيو
ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.
إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة.
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|غرناطة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|خيتافي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ليفانتي
|0
|0
|0
|0
|0
|00
|0
|0
|13
|بلد الوليد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|إيبار
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال بيتيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|هويسكا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|إلتشي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|قادش
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0