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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

عمر خليل
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Real Madrid campeón Liga 2019-2020
Getty Images
تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما تبدأ نسخة موسم 2020-2021 بدايةً من 12 سبتمبر 2020، الموافق 23 محرم 1442.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب الليجا في الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان برصيد 87 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الملاحق برشلونة وبسلسلة 11 انتصارًا متتاليًا بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل الذي امتد لثلاثة أشهر.

المفترض كان أن تبدأ مباريات النادي الملكي بمواجهة خيتافي، ولكن نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي استمرت لمنتصف شهر أغسطس الماضي، قررت رابطة الليجا تأجيل الجولة الأولى للريال لمنح لاعبيه فرصة التعافي من الإجهاد.

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    جدول مباريات الميرينجي للموسم الجديد وضعه في مواجهة برشلونة بالجولة السابعة في كامب نو، على أن يلتقيا في الإياب بشهر أبريل في الجولة الثلاثين، وسيكون ختام المسابقة في سانتياجو برنابيو بمواجهة فياريال.

    ووجبت الإشارة إلى ضغط مباريات استثنائي ستعانيه كل الأندية الإسبانية بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في انتهاء الموسم الماضي متأخرًا وافتتاح هذا الموسم في وقت متأخر أيضًا، مع وجود كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد في صيف 2021، ما يجعل من الضروري إنهاء كافة المسابقات قبل شهر يونيو.

    في هذا التقرير من جدول نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة؟

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    جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني:

    الجولة المباراة الموعد النتيجة/ الملعب
    1 ريال مدريد - خيتافي تأجلت سانتياجو برنابيو
    2 ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 20 سبتمبر 2020،
    13 صفر 1442،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		 أنويتا
    3 ريال بيتيس - ريال مدريد الأحد 27 سبتمبر 2020،
    20 صفر 1442    		 بينتو فيامارين
    4 ريال مدريد - بلد الوليد الأربعاء 30 سبتمبر 2020،
    23 صفر 1442    		 سانتياجو برنابيو
    5 ليفانتي - ريال مدريد الأحد 4 أكتوبر 2020،
    27 صفر 1442    		 سويتات دي فالنسيا
    6 ريال مدريد - قاديش الأحد 18 أكتوبر 2020،
    12 ربيع الأول 1442    		 سانتياجو برنابيو
    7 برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2020،
    19 ربيع الأول 1442    		 كامب نو
    8 ريال مدريد - هويسكا الأحد 1 نوفمبر 2020،
    26 ربيع الأول 1442    		 سانتياجو برنابيو
    9 فالنسيا - ريال مدريد الأحد 8 نوفمبر 2020،
    3 ربيع الآخر 1442    		 ميستايا
    10 فياريال - ريال مدريد الأحد 22 نوفمبر 2020،
    17 ربيع الآخر 1442    		 لا سيراميكا
    11 ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيش الأحد 29 نوفمبر 2020،
    24 ربيع الآخر 1442    		 سانتياجو برنابيو
    12 إشبيلية - ريال مدريد الأحد 6 ديسمبر 2020،
    2 جمادي الأول 1442    		 رامون سانشيز بيزخوان
    13 ريال مدريد - أتلتيتكو مدريد الأحد 13 ديسمبر 2020،
    8 جمادي الأول 1441    		 سانتياجو برنابيو
    14 إيبار - ريال مدريد الأحد 20 ديسمبر 2020،
    16 جمادي الأول 1442    		 الملعب البلدي إبوروا
    15 ريال مدريد - غرناطة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،
    19 جمادي الأول 1442    		 سانتياجو برنابيو
    16 إلتشي - ريال مدريد الأربعاء 30 ديسمبر 2020،
    25 جمادي الأول 1442    		 مانويل مارتينيز فاليرو
    17 ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 3 يناير 2021،
    19 جمادي الأول 1442    		 سانتياجو برنابيو
    18 أوساسونا - ريال مدريد الأحد 10 يناير 2021،
    25 جمادي الأول 1442    		 آل سادار
    19 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأربعاء 20 يناير 2021،
    7 جمادي الآخر 1442    		 سانتياجو برنابيو
    20 ديبورتيفو ألافيش - ريال مدريد الأحد 24 يناير 2021،
    11 جمادي الآخر 1442    		 مينديزوروزا
    21 ريال مدريد - ليفانتي الأحد 31 يناير 2021،
    18 جمادي الآخر 1442    		 سانتياجو برنابيو
    22 هويسكا - ريال مدريد الأحد 7 فبراير 2021،
    25 جمادي الآخر 1442    		 ألكوراز
    23 ريال مدريد - فالنسيا الأحد 14 فبراير 2021،
    2 رجب 1442    		 سانتياجو برنابيو
    24 بلد الوليد - ريال مدريد الأحد 21 فبراير 2021،
    9 رجب 1442    		 نيوفو جوسي زوربيلا
    25 ريال مدريد - ريال سوسييداد الأحد 28 فبراير 2021،
    16 رجب 1442    		 سانتياجو برنابيو
    26 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،
    23 رجب 1442    		 واندا ميتروبوليتانو
    27 ريال مدريد - إلتشي الأحد 14 مارس 2021،
    30 رجب 1442    		 سانتياجو برنابيو
    28 سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 21 مارس 2021،
    8 شعبان 1442    		 بالايدوس
    29 ريال مدريد - إيبار الأحد 4 أبريل 2021،
    22 شعبان 1442    		 سانتياجو برنابيو
    30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،
    29 شعبان 1442    		 سانتياجو برنابيو
    31 قادش - ريال مدريد الأربعاء 21 أبريل 2021،
    9 رمضان 1442    		 رامون دي كارانزا
    32 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 25 أبريل 2021،
    13 رمضان 1442    		 سانتياجو برنابيو
    33 خيتافي - ريال مدريد الأربعاء 28 أبريل 2021،
    16 رمضان 1442    		 كولسيوم ألفونسو بيريز
    34 ريال مدريد - أوساسونا الأحد 2 ماريو 2021،
    20 رمضان 1442    		 سانتياجو برنابيو
    35 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،
    27 رمضان 1442    		 سانتياجو برنابيو
    36 غرناطة - ريال مدريد الأربعاء 12 مايو 2021،
    30 مايو 1442    		 نويفو لوس كارمينيوس
    37 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021،
    4 شوال 1442    		 سان ماميس
    38 ريال مدريد - فياريال الأحد 23 مايو 2021،
    11 شوال 1442    		 سانتياجو برنابيو

    ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

    ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

    إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة.

    ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

    الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
    1 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 غرناطة 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 خيتافي 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 فالنسيا 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 أوساسونا 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 أتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 ليفانتي 0 0 0 0 0 00 0 0
    13 بلد الوليد 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 إيبار 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 ريال بيتيس 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 ألافيس 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 سيلتا فيجو 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 هويسكا 0 0 0 0 0 0 0 0
    19 إلتشي 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 قادش 0 0 0 0 0 0 0 0

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