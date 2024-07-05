تعرف على جدول مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

دخلنا مرحلة الحسم في بطولة كوبا أمريكا 2024، ومع اقترابنا من دخول مرحلة نصف النهائي، يزداد الحماس والإثارة خاصة مع بداية تحديد ملامح المربع الذهبي.

وسنكون على موعد مع العديد من المباريات القوية والممتعة في نصف النهائي، وكانت البداية من فوز المنتخب الأرجنتيني أمام الإكوادور، في رحلة التانجو للحفاظ على اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

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ما موعد نصف نهائي كوبا أمريكا 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات نصف نهائي البطولة، بداية يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 وتستمر حتى 11 يوليو 2024.

البداية النهاية الأربعاء 10 يوليو 2024 الخميس 11 يوليو 2024

ما القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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جدول مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - الفائز من (فنزويلا - كندا) الأربعاء 10 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - ماتلايف ستاديوم الفائز من (أوروجواي - البرازيل) - الفائز من (كولومبيا - بنما) الخميس 11 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - بنك أوف أمريكا

تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراة الموعد النتيجة الملعب تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد 14 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - بنك أوف أمريكا

ما المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024؟