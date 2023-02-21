جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة، والتي تتنافس فيها ثلاثة أندية عربية على مقعدين في الدور نصف النهائي من البطولة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا لم يتغير، حيث تقام منافسات البطولة بين مجموعتين، الأولى تضم أندية شرق القارة، وتضم المجموعة الثانية أندية غرب القارة، على أن يصل إلى النهائي فريق من كل منطقة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول.كوم" على جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة للمباريات..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هي الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23؟

تأهلت أربعة أندية إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، بعد انتهاء مباريات دور الستة عشر من البطولة.

الهلال السعودي، حامل اللقب، كان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1.

كما صعد فولاد الإيراني إلى ربع النهائي، بعدما حقق الفوز على الفيصلي السعودي بهدف دون رد، فيما كان وضع نادي الشباب السعودي أفضل من الفيصلي، حيث حقق الفوز على نسف قرشي الأوزبكي بهدفين دون رد.

الدحيل القطري كان أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب، بعد فوزه على مواطنه الريان بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ما هو نظام الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23؟

تستضيف دولة قطر مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 بنظام التجمع.

وأقيمت المباريات بداية من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بنظام مباراة واحدة يتأهل الفائز منها إلى ربع النهائي، واستبعدت القرعة مواجهة فريقين تواجها مع بعضهما في دور المجموعات.

جدول مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022-23 - منطقة الغرب

المباراة الموعد النتيجة الملعب الدحيل - الشباب الخميس 23 فبراير 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر - الثمامة فولاد - الهلال الخميس 23 فبراير 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجنوب

جدول مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا - منطقة الشرق

المباراة الموعد النتيجة الملعب فيسل كوبي - جيونبك الإثنين 22 أغسطس 2022،

10:00 السعودية، 11:00 الإمارات 1-3 سايتاما 2002 أوراوا - بانكوك الإثنين 22 أغسطس 2022،

13:59 السعودية، 14:59 الإمارات 0-4 سايتاما 2002

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من السعودية عبر الإنترنت وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.