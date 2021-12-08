جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي
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تعرف على مواعيد مباريات الدور بع النهائي في كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتمكن من مشاهدتها عبر الإنترنت؟

تستضيف قطر خلال شهر ديسمبر الجاري كأس العرب 2021، والذي عاد بعد توقف استمر لحوالي تسع سنوات تحت اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

انتهى دور المجموعات وتأهلت 8 منتخبات لربع النهائي، ومن المتوقع أن يكون هذا الدور مثيرًا على نفس مستوى الدور الأول.

تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس وعمان لربع النهائي، بجانب منتخبات قطر والإمارات والأردن والمغرب.

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جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

سيبدأ ربع نهائي كأس العرب 2021 يوم الجمعة القادم، وسيشهد اليوم الأول مباراتي تونس ضد عمان وقطر ضد الإمارات.

في اليوم الثاني سيلتقي منتخب مصر مع منتخب الأردن، ويواجه منتخب المغرب الجزائر.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

تونس - عمان

الجمعة 10 ديسمبر 2021،

16:00 تونس، 19:00 عمان

beIN SPORTS HD 1, 2

Al Kass

ستاد المدينة التعليمية

قطر - الإمارات

الجمعة 10 ديسمبر 2021،

22:00 قطر، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS HD 1, 2

Al Kass

ستاد البيت

مصر - الأردن

السبت 11 ديسمبر 2021،

18:00 قطر، 17:00 مصر

beIN SPORTS HD 1, 2

Al Kass

ستاد الجنوب

المغرب - الجزائر

السبت 11 ديسمبر 2021،

22:00 قطر، 21:00 مصر

beIN SPORTS HD 1, 2

Al Kass

ستاد الثمامة

ما هي القنوات الناقلة لكأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2.

وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بصورة حصرية وسوف يتم بثها بشكل مجاني للجميع.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2021 عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.

ترتيب مجموعات كأس العرب 2021

المجموعة الأولى
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1قطر330061+59
2عمان311153+24
3العراق302114-32
4البحرين301204-41
المجموعة الثانية
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس320163+36
2الإمارات320132+16
3سوريا31024403
4موريتانيا310237-43
المجموعة الثالثة
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب330090+99
2الأردن320165+16
3السعودية301213-21
4فلسطين 3012210-81
المجموعة الرابعة
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر321071+67
2الجزائر321071+67
3لبنان310213-23
4 السودان3003010-100