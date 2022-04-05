جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

أجريت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 يوم الثلاثاء 5 أبريل، وحددت مسارات جميع الفرق المتأهلة حتى النهائي.

ودع الزمالك دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي في أبرز مفاجآت دور المجموعات، وفشل الفارس الأبيض في تحقيق أي انتصار قبل الخروج المخيب.

تأهلت 6 فرق عربية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، هم الأهلي المصري والترجي التونسي والرجاء والوداد المغربيين وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريين.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ونتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22

موعد مباريات ربع نهائي البطولة، سيكون يومي 15 و16 أبريل مرحلة الذهاب، على أن تكون مرحلة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط يومي 22 و23 من الشهر ذاته.

المباراة الذهاب الإياب الأهلي - الرجاء الرياضي الجمعة أو السبت 15 و16 أبريل 2022 الجمعة أو السبت 22 و23 أبريل 2022 وفاق سطيف - الترجي الجمعة أو السبت 15 و16 أبريل 2022 الجمعة أو السبت 22 و23 أبريل 2022 شباب بلوزداد - الوداد الجمعة أو السبت 15 و16 أبريل 2022 الجمعة أو السبت 22 و23 أبريل 2022 بترو أتلتيكو - صن داونز الجمعة أو السبت 15 و16 أبريل 2022 الجمعة أو السبت 22 و23 أبريل 2022

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2021-22؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

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