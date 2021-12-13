جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

حملت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 إثارة جدل غير متوقعة على الإطلاق، بعد أن أجريت بالفعل ظهر يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، لكن تم إعادتها بعد عدة ساعات بسبب خطأ تقني.

السبب وراء إعادة قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا كان سحب الكرة الخاصة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة فياريال الإسباني، وهو الأمر غير الممكن بسبب تواجد الفريقين معًا في نفس المجموعة خلال دور المجموعات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وأسفرت قرعة دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-22 بعد إعادتها عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، أبرزها بالطبع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 - دور الـ 16

أوقعت القرعة العديد من المباريات الصعبة في ثمن النهائي أبرزها مواجهة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد وكذلك لقاء بين إنتر وليفربول وغيرها من المباريات.

وكانت القرعة قد أقيمت يوم 13 ديسمبر 2021 وتم إعادتها بسبب أخطاء تقنية.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

المباراة تاريخ لقاء الذهاب تاريخ لقاء الإياب سالزبورج - بايرن ميونخ لم يحدد بعد لم يحدد بعد بنفيكا - أياكس لم يحدد بعد لم يحدد بعد أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد لم يحدد بعد لم يحدد بعد إنتر - ليفربول لم يحدد بعد لم يحدد بعد سبورتنج لشبونة - مانشستر سيتي لم يحدد بعد لم يحدد بعد تشيلسي - ليل لم يحدد بعد لم يحدد بعد فياريال - يوفنتوس لم يحدد بعد لم يحدد بعد باريس سان جيرمان - ريال مدريد لم يحدد بعد لم يحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

تقام مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 خلال شهري فبراير ومارس من عام 2022.

وتقام جولة الذهاب أيام 15-16 و22-23 فبراير 2022، فيما تقام جولة الإياب أيام 8-9 و15-16 مارس 2021.

ولم يحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا بعد المواعيد المحددة لمباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

لكن الأمر الوحيد المؤكد حسب موقع "يويفا" هو أن المباريات جميعها ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، أي العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.