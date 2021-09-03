جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021-22،، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وكان تشيلسي في الموسم الماضي، قد تمكن من الفوز بالبطولة، على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد، وسيكون الفريق اللندني على موعد مع بطولة صعبة للحفاظ على لقبه، بينما سيظل مانشستر سيتي يحاول تحقيق الحلم ومعانقة ذات الإذنين.

وبطبيعة الحال البداية للوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من الفرق القوية ستتنافس في مجموعة واحدة، فعلى سبيل المثال سيعمل برشلونة على الثأر من بايرن ميونخ من الهزيمة التاريخية التي لحقت به في الموسم قبل الماضي، بينما سيلعب مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في نهائي مبكر والكثير.

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وبالتأكيد أهم ما سيميز النسخة الحالية من البطولة، هو عودة الجمهور للمدرجات، بعد غياب منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، وستضاعف الإثارة بوجود الجماهير في ليالي الأبطال من جديد.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ما موعد انطلاق ونهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا؟

سينطلق دور المجموعات للبطولة الأوروبية، بداية من يوم 14 سبتمبر وحتى 8 ديسمبر، وستقام الجولة الأولى يومي 14 و15 سبتمبر.

بينما ستكون الجولة الثانية في يومي 28 و29 سبتمبر، والجولة الثالثة يومي 19 و20 أكتوبر، والرابعة يومي 2 و3 نوفمبر.

على أن تكون الجولة الختامية يومي 7 و8 ديسمبر 2021.

ما موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا؟

بعد نهاية دور المجموعات وتحديد أول وثاني كل مجموعة يوم 8 ديسمبر، ستقام قرعة أول الأدوار الإقصائية للبطولة يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، على أن ينطلق دور الـ 16 يوم 15 فبراير 2021.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سبورتينج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بشكتاش 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شيريف 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 دينامو كييف 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يانج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فولفسبورج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زينيت 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مالمو 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22

تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب يونج بويز - مانشستر يونايتد الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - ملعب سويس وانكدورف إشبيلية - ريد بول الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - رامون سانشيز بزخوان دينامو كييف - بنفيكا الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي برشلونة - بايرن ميونخ الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - كامب نو فياريال - أتالانتا الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - لا سيراميكا ليل - فولفسبورج الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب بيار موروا مالمو - يوفنتوس الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب مالمو الجديد تشيلسي - زينيت الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ستامفورد بريدج بشكتاش - بوروسيا دورتموند الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - فودافون أرينا شيريف تيراسبول - شاختار دونيتسك الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - ملعب شيريف كلوب بروج - باريس سان جيرمان الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - يان بريدل مانشستر سيتي - لايبزيج الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - اتحاد أتلتيكو مدريد - بورتو الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - واندا ميترو بوليتانو ليفربول - ميلان الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أنفيلد سبورتنج - أياكس الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب جوزيه ألفالادي إنتر - ريال مدريد الأربعاء 15 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سان سيرو

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب أياكس - بشكتاش الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - يوهان كرويف آرينا شاختار دونيتسك - إنتر الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء لايبزيج - كلوب بروج الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ريد بول آرينا بورتو - ليفربول الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ستاد دراجاو ميلان - أتليتكو مدريد الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سان سيرو بوروسيا دورتموند - سبورتنج الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سيجنال إيدونا بارك ريال مدريد - شيريف تيراسبول الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سانتياجو برنابيو أتالانتا - يونج بويز الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - ملعب بيرجامو زينيت - مالمو الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

18:45 مصر، 19:45السعودية - سان بطرسبورج بايرن ميونخ - دينامو كييف الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - آليانز أرينا بنفيكا - برشلونة الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب النور مانشستر يونايتد - فياريال الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أولد ترافورد فولفسبورج - إشبيلية الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - فولكسفاجن أرينا سالزبورج - ليل الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ريد بول آرينا يوفنتوس - تشيلسي الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - يوفتوس ستاديوم

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب كلوب بروج - مانشستر يونايتد الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

18:45 مصر، 19:45 السعودية - يان بريدل بشكتاش - سبورتنج الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

18:45 مصر، 19:45 السعودية - فودافون أرينا باريس سان جيرمان - لايبزيج الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء بورتو - ميلان الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ستاد دراجاو أتلتيكو مدريد - ليفربول الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - واندا ميتروبوليتانو أياكس - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - يوهان كرويف أرينا إنتر - شيريف تيراسبول الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - سان سيرو شاختار دونيتسك - ريال مدريد الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي برشلونة - دينامو كييف الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

18:45 مصر، 19:45 السعودية - ستاد زينيت سان بطرسبرج سالزبورج - فولفسبورج الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

18:45 مصر، 19:45 السعودية - ريد بول أرينا بنفيكا - بايرن ميونخ الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب النور يونج بويز - فياريال الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب سويس وانكدورف مانشستر يونايتد - أتالانتا الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أولد ترافورد ليل - إشبيلية الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ملعب بيار موروا تشيلسي - مالمو الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ستامفورد بريدج يوفنتوس - زينيت الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - يوفنتوس أرينا

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب فولفسبورج - سالزبروج الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - فولكسفاجن أرينا مالمو - تشيلسي الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - ملعب مالمو الجديد دينامو كييف - برشلونة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي بايرن ميونخ - بنفيكا الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أليانز أرينا فياريال - أولد بويز الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - لا سيراميكا أتالانتا - مانشستر يونايتد الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب بيرجامو إشبيلية - ليل الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - رامون سانشيز بزخوان يوفنتوس - زينيت الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - يوفنتوس أرينا ميلان - بورتو الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - سان سيرو ريال مدريد - شاختار دونيتسك الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - سانتياجو برنابيو مانشستر سيتي - كلوب بروج الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - اتحاد لايبزيج - باريس سان جيرمان الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ريد بول أرينا ليفربول - أتلتيكو مدريد الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أنفيلد سبورتنج - بشكتاش الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب جوزيه ألفالادي بوروسيا دورتموند - أياكس الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - سيجنال إيدونا بارك شيريف تيراسبول - إنتر الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب شيريف

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب دينامو كييف - بايرن ميونخ الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي فياريال - مانشستر يونايتد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - لا سيراميكا برشلونة - بنفيكا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - كامب نو يونج بويز - أتالانتا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب سويس وانكدورف ليل - سالزبورج الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب بيار موروا إشبيلية - فولفسبورج الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - رامون سانشيز بزخوان مالمو - زينيت الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب مالمو الجديد تشيلسي - يوفنتوس الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ستامفورد بريدج بشكتاش - أياكس الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - فودافون أرينا إنتر - شاختار دونيتسك الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية - سان سيرو كلوب بروج - لايبزيج الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - يان بريديل مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - اتحاد أتلتيكو مدريد - ميلان الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - واندا ميتروبوليتانو ليفربول - بورتو الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أنفيلد سبورتنج - بوروسيا دورتموند الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب جوزيه ألفالادي شيريف تيراسبول - ريال مدريد الأربعاء 24 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ملعب شيريف