جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الجولة الأولى والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21، وترتيب المجموعات، وما هي القنوات الناقلة؟

عودة الروح إلى الجسد هو العنوان المثالي لوصف شعور محبي وعشاق كرة القدم بخصوص استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي يبدأ دور المجموعات فيها لموسم 2020-21 يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، الموافق 3 ربيع الأول 1442.

أقيمت قرعة المجموعات في مطلع شهر أكتوبر الحالي وأسفرت عن عدد من اللقاءات الكبيرة، أحد تلك اللقاء سيقام في الجولة الأولى عندما يلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في تكرار لمباراة دور الـ16 بينهما منذ عامين.

برشلونة يبدأ مهمته الأوروبية بمباراة سهلة أمام فيرينتسفاروس المجري في كامب نو، فيما سيلعب ريال مدريد أمام شاختار الأوكراني، بينما يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام أياكس الهولندي في مباراة تُبشر بإثارة كبيرة.

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البطل بايرن ميونخ سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمباراة صعبة للغاية في واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد متخصص إحراج الكبار، ويلتقي مواطنه بوروسيا دورتموند مع لاتسيو في مباراة بين ناديين يُتقنان اللعب الهجومي الممتع.

الدون كريستيانو رونالدو سيقود يوفنتوس في مواجهته الأولى أمام دينامو كييف، وفي قمة مرتقبة أخرى يلتقي تشيلسي مع بطل الدوري الأوروبي والند العنيد دومًا إشبيلية، بينما يلعب إنتر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020-21 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020-21

الجولة الأولى المباراة الموعد الملعب زينيت سان بطرسبرج - كلوب بروج الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية ستاد سان بطرسبرج دينامو كييف - يوفنتوس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية الملعب الأوليمبي رين - كراسنودار الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية روازون بارك تشيلسي - إشبيلية الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستامفورد بريدج لاتسيو - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد أولمبيكو برشلونة - فيرينتسفاروس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كامب نو باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء لايبزيج - إسطنبول باشاك شهير الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول أرينا سالزبورج - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية ستاد سالزبورج ريال مدريد - شاختار دونيتسك الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

18:55 مصر، 19:55 السعودية ألفريدو دي ستيفانو بايرن ميونخ - أتلتيكو مدريد الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أرينا ميونخ إنتر - بوروسيا مونشنجلادباخ الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سان سيرو أوليمبياكوس - مارسيليا الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جيورجيوس كارايسكاكيس مانشستر سيتي - بورتو الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد مدينة مانشستر أياكس - ليفربول الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا ميتيلاند - أتالانتا الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية MCH أرينا

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكوموتيف موسكو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 شاختار دونيتسك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوروسيا مونشنجلادباخ 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوليمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مارسيليا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ميتيلاند 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كراسنودار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 زينيت سان بطرسبرج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 دينامو كييف 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيرينتسفاروس 0 0 0 0 0 0 0 0