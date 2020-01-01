جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الرابعة والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والترتيب، الإصابات، الملاعب، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

تنطلق الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، الموافق 9 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وتمتد ليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المثيرة كما جرت العادة.

ولعل القمة الأبرز على الإطلاق ستكون بين إنتر وريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب سان سيرو، والتي ستحسم بشكل كبير من سيتأهل إلى ثمن النهائي منهما، وفي حال فوز النيراتزوري فإن المجموعة ستشتعل بأتم معاني الكلمة.

يعود كريستيانو رونالدو إلى بطولته المفضلة هو الآخر، حيث سيكون مع يوفنتوس عندما يستقبل فرينتسفاروشي المجري بمدينة تورينو، فيما يلعب برشلونة لحساب نفس المجموعة مع دينامو كييف خارج الديار.

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وسيتكرر نصف نهائي النسخة الماضية، عندما يستقبل باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج ولا يوجد أمامه سوى خيار الفوز، في نفس الوقت الذي يلعب فيه مانشستر يونايتد مع باشاك شهير ورغبته في الثأر من هزيمة الجولة الماضية مؤكدة.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا كل ما يخص الجولة الرابعة.

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مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

الجولة الرابعة المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب رين - تشيلسي الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 روازون بارك كراسنودار - إشبيلية الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد كراسنودار لاتسيو - زينيت سان بطرسبرج الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد أوليمبيكو بوروسيا دورتموند - كلوب بروج الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 ستاد بوروسيا دورتموند دينامو كييف - برشلونة الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 الملعب الوطني يوفنتوس - فيرينتسفاروس الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 ستاد يوفنتوس باريس سان جيرمان - لايبزيج الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 حديقة الأمراء مانشستر يونايتد - إسطنبول باشاك شهير الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أولد ترافورد بوروسيا مونشنجلادباخ - شاختار دونيتسك الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 بوروسيا بارك أوليمبياكوس - مانشستر سيتي الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد جيورجيوس كارايسكاكيس بايرن ميونخ - سالزبورج الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 أرينا ميونخ أتلتيكو مدريد - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 واندا ميتروبوليتانو إنتر - ريال مدريد الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سان سيرو مارسيليا - بورتو الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ستاد مارسيليا أياكس - ميتيلاند الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوهان كرويف أرينا ليفربول - أتالانتا الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أنفيلد

غيابات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

للإصابة للإيقاف فيروس كورونا سيرجيو بوسكيتس - برشلونة إدريسا جايي - باريس سان جيرمان محمد صلاح - ليفربول فيرجيل فان دايك - ليفربول جويليرمي ماريناتو - لوكوموتيف موسكو روسلان مالينوفسكي - أتالانتا أنسو فاتي - برشلونة برينسل كيمبيبي - باريس سان جيرمان لوكاس توريرا - أتلتيكو مدريد ألفونسو ديفيس - بايرن ميونخ دالبرت هنريكي - رين لويس سواريز - أتلتيكو مدريد كريستيان بوليسيتش - تشيلسي خيسوس نافاس - إشبيلية الحسن بيليا - بوروسيا مونشنجلادباخ بيبي - بورتو - كاي هافيرتس - تشيلسي ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس - ألكساندر كولاروف - إنتر جورجيو كيليني - يوفنتوس - مارسيلو بروزوفيتش - إنتر جو جوميز - ليفربول - دانيلي باديلي - إنتر ألكسندر أرنولد - ليفربول - لوكا يوفيتش - ريال مدريد سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - - لوك شاو - مانشستر يونايتد - - سيرخيو راموس - ريال مدريد - -

ما هي القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 3 3 0 0 12 3 +9 9 2 أتلتيكو مدريد 3 1 1 1 4 7 -3 4 3 لوكوموتيف موسكو 3 0 2 1 4 5 -1 2 4 سالزبورج 3 0 1 2 6 11 -5 1

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا مونشنجلادباخ 3 1 2 0 10 4 +6 5 2 شاختار دونيتسك 3 1 1 1 3 8 -5 4 3 ريال مدريد 3 1 1 1 7 7 0 4 4 إنتر 3 0 2 1 4 5 -1 2

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 3 3 0 0 9 1 +8 9 2 بورتو 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 أوليمبياكوس 3 1 0 2 1 5 -4 3 4 مارسيليا 3 0 0 3 0 7 -7 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 3 3 0 0 8 0 +8 9 2 أياكس 3 1 1 1 4 4 0 4 3 أتالانتا 3 1 1 1 6 7 -1 4 4 ميتيلاند 3 0 0 3 1 8 -7 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 3 2 1 0 7 0 +7 7 2 إشبيلية 3 2 1 0 4 2 +2 7 3 كراسنودار 3 0 1 2 3 8 -5 1 4 رين 3 0 1 2 1 5 -4 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا دورتموند 3 2 0 1 6 3 +3 6 2 لاتسيو 3 1 2 0 5 3 +2 5 3 كلوب بروج 3 1 1 1 3 5 -2 4 4 زينيت سان بطرسبرج 3 0 1 2 2 5 -3 1

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 3 3 0 0 9 2 +7 9 2 يوفنتوس 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 دينامو كييف 3 0 1 2 3 6 -3 1 4 فيرينتسفاروش 3 0 1 2 4 11 -7 1