جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020 الجولة الخامسة والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة، الملاعب، الحكام وأكثر من ذلك؟..

جولة في غاية الأهمية ستنطلق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بدايةً من الأحد 20 سبتمبر 2020، الموافق 3 صفر 1442، على الأراضي القطرية.

البداية ستكون بمباراة الهلال أمام شاهر خودرو التي من شأنها أن تحسم للنادي السعودي التأهل إلى دور الـ16، ورغم المعاناة الكبيرة التي يعانيها الموج الأزرق في ظل توغل فيروس كورونا في قائمته بصورة جعلت 12 لاعبًا داخل المعسكر مصابين بهذا الوباء.

ويلتقي الاستقلال الإيراني مع الشرطة العراقي في مباراة ستحدد من سيصاحب الأهلي إلى دور الـ16، ويختتم اليوم بمباراة قوية أخرى بين شباب أهلي دبي وباختاكور الأوزبكي.

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يوم الإثنين سيشهد مباراة قوية جديدة بين الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني، بينما تأتي القمة بين النصر والسد لحسم بطاقة التأهل بينهما.

الختام سيكون بمباراة التعاون والشارقة الفيصلية لحسم التأهل أيضًا، وكذلك يريد العين أن يحافظ على آماله في الذهاب بعيدًا عندما يلتقي مع سيباهان الإيراني.

التأهل فرصة متاحة أمام أغلب الأندية، لذلك فالندية ستكون حاضرة في كل الأحوال والمباريات المثيرة مضمونة.

ووجبت الإشارة إلى أن البطولة الآسيوية لفرق الغرب تقام بصورة مجمعة على الملاعب القطرية وذلك بسبب تأجيل المباريات لفترة طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا.

في هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة / النتيجة الملعب شاهر خودرو - الهلال الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 الجنوب الاستقلال - الشرطة الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 خليفة الدولي شباب الأهلي - باختاكور الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 الجنوب السد - النصر الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 ملعب جاسم بن حمد بيرسبوليس - الدحيل الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 استاد المدينة التعليمية التعاون - الشارقة الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 استاد المدينة التعليمية سيباهان - العين الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب جاسم بن حمد

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 3 2 0 1 4 3 +1 6 2 الشرطة 3 1 1 1 3 3 0 4 3 استقلال 2 0 1 1 2 3 -1 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 4 3 1 0 6 2 +4 10 2 باختاكور 4 2 1 1 6 3 +3 7 3 شباب الأهلي دبي 4 2 0 2 4 4 0 6 4 شاهر خودرو 4 0 0 4 0 7 -7 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بيرسبوليس 4 2 1 1 4 4 0 7 2 التعاون 4 2 0 2 3 2 +1 6 3 الدحيل 4 2 0 2 6 7 -1 6 4 الشارقة 4 1 1 2 7 7 0 4