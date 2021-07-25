تعرف على جدول مباريات المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، وما هو ترتيب مجموعة الأخضر في دور الألعاب الأولمبية الصيفية 2020؟

بعد غياب استمر لأكثر من عقدٍ من الزمان، عاد المنتخب السعودي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020.

تأجلت أولمبياد طوكيو عامًا كاملاً بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكان الأدعى لتأجيلها هو إقامتها في اليابان القريبة من الصين منشأ الوباء، والتي كانت أولى الدول تأثرًا بالجائحة.

كانت المشاركة الأولى للمنتخب الأولمبي السعودي في المحفل الدولي في أتلانتا 96، ووقع في مجموعة قوية رفقة فرنسا وإسبانيا وأستراليا، ولم ينجح في الخروج ولو بنقطة من البطولة.

سجل الأخضر الأولمبي مشاركته في أولمبياد طوكيو بعد الوصول لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا السنة الماضية، وكان في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز بالبطولة وصعد لأولمبياد طوكيو 2020 رفقة السعودية وأستراليا التي فازت بالمركز الثالث على حساب أوزبكستان.

كيف سيؤثر المنتخب السعودي على الأولمبي قبل منافسات طوكيو؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب مجموعة وجدول مباريات المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

متى بدأت أولمبياد طوكيو؟

كان من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في العام الماضي 2020، لكن تقرر تأجيلها إلى الصيف القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 هو الجمعة 23 يوليو، على أن تنتهي في 8 أغسطس 2021.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة القوية، حيث تضم كلاً من ألمانيا والبرازيل وكوت ديفوار.

يتواجد المنتخب البرازيلي على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على ساحل العاج، فيما يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بثلاث نقاط، وخرج المنتخب السعودي الأولمبي مبكرًا بعد الخسارة في مباراتيه الأولتين.

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرازيل 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 كوت ديفوار 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 ألمانيا 2 1 0 1 5 6 -1 3 4 السعودية 2 0 0 2 3 5 -2 0

جدول مباريات المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

بدأ المنتخب السعودي مبارياته بمواجهة منتخب كوت ديفوار وخسر بهدفين لهدف، ثم واجه منتخب ألمانيا وخسر بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وتتبقى له مباراة قبل الخروج الرسمي ضد منتخب البرازيل.

المباراة الموعد النتيجة الملعب كوت ديفوار - السعودية الخميس 22 يوليو 2021،

12 ذو الحجة 1442،

11:30 السعودية، 10:30 مصر 1-2 ستاد يوكوهاما السعودية - ألمانيا الأحد 25 يوليو 2021،

15 ذو الحجة 1442،

14:30 السعودية، 13:30 مصر 2-3 ستاد يوكوهاما السعودية - البرازيل الأربعاء 28 يوليو 2021،

18 ذو الحجة 1442،

11:00 السعودية، 10:00 مصر ستاد سايتاما

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