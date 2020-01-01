جدول مباريات وترتيب السد في دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على موعد مباريات السد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية..

أحلام كثيرة يعيشها جمهور نادي السد القطري رفقة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

السد القطري كان قريب للغاية من الوصول إلى نهائي البطولة السابقة قبل الخسارة في الدور نصف النهائي أمام الهلال السعودي الذي توج بعد ذلك باللقب.

النجاح الكبير الذي حققه النجم الإسباني مع برشلونة ومنتخب إسبانيا يحاول نقله إلى مشواره التدريبي كبداية من خلال الفريق القطري فتتويجه ببطولة قارية في بداية مسيرته ستكون داعم كبير له عند الإنتقال إلى أوروبا.

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السد يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري القطري بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الدحيل ونقطة وحيدة خلف نادي الريان صاحب المركز الثاني، ورغم التعثرات التي ظهرت على الفريق خلال الموسم الحالي لكن تشافي نجح في إعادة التوازن لفريقه وبقائه بالمنافسة.

وفي هذا التقرير سنستعرض سوياً جدول مباريات نادي السد في دوري أبطال آسيا

جدول مباريات السد في دوري أبطال آسيا 2020

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع السد في مجموعة تضم النصر السعودي والعين الإماراتي وسباهان الإيراني، على أن تنطلق منافسات المجموعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

المباراة الموعد النتيجة الدور النصر - السد

الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441 2-2 المجموعات السيد - سباهان الإثنين 18 فبراير 2020،

24 جمادي الآخر 1441 المجموعات العين - السد 3 مارس 2020،

9 رجب 1441 المجموعات السد - العين 6 أبريل 2020،

13 شعبان 1441 المجموعات السد - النصر 20 أبريل 2020،

27 شعبان 1441 المجموعات سباهان - السد 4 مايو 2020،

12 رمضان 1441 المجموعات

ترتيب السد في دوري أبطال آسيا 2020