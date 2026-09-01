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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

برشلونة
دوري أبطال أوروبا
برشلونة ضد فينورد
فينورد
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
باريس سان جيرمان
برشلونة ضد أستون فيلا
أستون فيلا
صباح ضد برشلونة
صباح
برشلونة ضد مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
سبورتنج لشبونة ضد برشلونة
سبورتنج لشبونة
برشلونة ضد كومو
كومو
إسبانيا
هولندا
تركيا
فرنسا
إنجلترا
أذربيجان
البرتغال
إيطاليا

تعرف على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

يدخل نادي برشلونة نسخة 2026-2027 في دوري أبطال أوروبا وعينه على رفع اللقب الأغلى والذي لم يحققه منذ 2015.

النادي الكتالوني كان قريبًا من التتويج في النسخة قبل الماضية بعد الوصول إلى نصف النهائي لكن ودّع أمام إنتر، وخرج في الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي.

ويواجه برشلونة عددًا من الفرق الكبيرة في مرحلة الدوري مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بجانب سبورتنج لشبونة وجلطة سراي وأستون فيلا وكومو.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ برشلونة رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام فاينورد، على أن تكون الجولة الختامية أمام كومو.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
برشلونة - فاينوردالأربعاء 9 سبتمبر 2026
19:45 السعودية، 20:45 الإمارات		 كامب نو
جلطة سراي - برشلونةالثلاثاء 13 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 علي سامي ين سبور
باريس سان جيرمان - برشلونةالثلاثاء 20 أكتوبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 حديقة الأمراء
برشلونة - أستون فيلاالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 كامب نو
صباح - برشلونةالأربعاء 25 نوفمبر 2026
20:45 السعودية، 21:45 الإمارات		  بنك ريبابليك أرينا
برشلونة - مانشستر سيتيالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 كامب نو
سبورتنج لشبونة - برشلونةالأربعاء 20 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		  خوسيه الفالادي
برشلونة - كوموالأربعاء 27 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 كامب نو

جدول ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أيك أثينا00000000
2آرسنال00000000
3روما00000000
4أستون فيلا00000000
5أتلتيكو مدريد00000000
6بايرن ميونخ00000000
7بودو/ جليمت00000000
8دورتموند00000000
9كلوب بروج00000000
10كومو00000000
11برشلونة00000000
12بورتو00000000
13شاختار00000000
14فنربخشة00000000
15فاينورد00000000
16جلطة سراي00000000
17إنتر00000000
18لاسك00000000
19ليل00000000
20ليفربول00000000
21مانشستر سيتي00000000
22مانشستر يونايتد00000000
23باريس سان جيرمان00000000
24أيندهوفن00000000
25لايبزيج00000000
26لانس00000000
27ريال بيتيس00000000
28ريال مدريد00000000
29صباح00000000
30سلوفان براتيسلافا00000000
31سلافيا براج00000000
32سبورتنج لشبونة00000000
33نابولي00000000
34شتوتجارت00000000
35فايكنج00000000
36فياريال00000000
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