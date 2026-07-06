يضع برشلونة نصب عينيه في الموسم الجديد 2026-2027، مواصلة هيمنته على عرش كرة القدم الإسبانية، في ظل القيادة الفنية المثمرة مع الألماني هانز فليك.
في الموسم الماضي، فرض برشلونة سيطرته بعد الفوز بالدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، وحقق اللقب أمام ريال مدريد في كلاسيكو "كامب نو" ليجعل للبطولة طعمًا خاصًا.
وفي الموسم الجديد، لن تتهاون جماهير برشلونة بشأن الاحتفاظ بلقب الليجا والتوسع نحو الفوز بعدة ألقاب مهمة، خصوصًا بعد ارتفاع القيمة الفنية للفريق تحت قيادة فليك وتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.
ويستهل برشلونة موسمه بمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعبه يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، على أن يختتم المنافسات بلقاء خيتافي في الجولة الأخيرة يوم 30 مايو 2027.
في السطور التالية، نرصد جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الفريق الكتالوني.
ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.
إلا أنّ أغلب مباريات برشلونة تكون معروضة إما على beIN SPORTS HD 1 أو beIN SPORTS HD 2 إن لم يكن هناك مباراة أكثر أهمية خاصة في الدوري الإنجليزي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 على تطبيق beIN CONNECT وكذلك TOD TV.
جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|برشلونة - أتلتيك بيلباو
|الأحد 16 أغسطس 2026
|كامب نو
|2
|إلتشي - برشلونة
|الأحد 23 أغسطس 2026
|مانويل مارتينيز فاليرو
|3
|برشلونة - رايو فاليكانو
|الأحد 30 أغسطس 2026
|كامب نو
|4
|فالنسيا - برشلونة
|الأحد 6 سبتمبر 2026
|ميستايا
|5
|ليفانتي - برشلونة
|الأحد 13 سبتمبر 2026
|سيوداد دي فالنسيا
|6
|برشلونة - راسينج
|الأربعاء 16 سبتمبر 2026
|كامب نو
|7
|إشبيلية - برشلونة
|الأحد 20 سبتمبر 2026
|رامون سانشيز بيزخوان
|8
|برشلونة - خيتافي
|الأحد 11 أكتوبر 2026
|كامب نو
|9
|ريال بيتيس - برشلونة
|الأحد 18 أكتوبر 2026
|لا كارتوخا
|10
|برشلونة - ريال مدريد
|الأحد 25 أكتوبر 2026
|كامب نو
|11
|برشلونة - ألافيس
|الأحد 1 نوفمبر 2026
|كامب نو
|12
|أتلتيكو مدريد - برشلونة
|الأحد 8 نوفمبر 2026
|طيران الرياض ميتروبوليتانو
|13
|برشلونة - فياريال
|الأحد 22 نوفمبر 2026
|كامب نو
|14
|ديبورتيفو لاكورونيا - برشلونة
|الأحد 29 نوفمبر 2026
|ريازور
|15
|برشلونة - سيلتا فيجو
|الأحد 6 ديسمبر 2026
|كامب نو
|16
|ملقا - برشلونة
|الأحد 13 ديسمبر 2026
|لا روزاليدا
|17
|برشلونة - ريال سوسيداد
|الأحد 20 ديسمبر 2026
|كامب نو
|18
|إسبانيول - برشلونة
|الأحد 3 يناير 2027
|ستيج فرونت
|19
|أوساسونا - برشلونة
|الأحد 10 يناير 2027
|آل سادار
|20
|برشلونة - إلتشي
|الأحد 17 يناير 2027
|كامب نو
|21
|ألافيس - برشلونة
|الأحد 24 يناير 2027
|مينديزوروزا
|22
|برشلونة - فالنسيا
|الأحد 31 يناير 2027
|كامب نو
|23
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|الأحد 7 فبراير 2027
|كامب نو
|24
|فياريال - برشلونة
|الأحد 14 فبراير 2027
|لا سيراميكا
|25
|برشلونة - ليفانتي
|الأحد 21 فبراير 2027
|كامب نو
|26
|أتلتيك بلباو - برشلونة
|الأحد 28 فبراير 2027
|سان ماميس
|27
|برشلونة - ريال بيتيس
|الأحد 7 مارس 2027
|كامب نو
|28
|برشلونة - ديبورتيفو لاكورونيا
|الأحد 14 مارس 2027
|كامب نو
|29
|رايو فاليكانو - برشلونة
|الأحد 21 مارس 2027
|تيريزا ريفيرو
|30
|برشلونة - إشبيلية
|الأحد 4 أبريل 2027
|كامب نو
|31
|راسينج - برشلونة
|الأحد 11 أبريل 2027
|آل ساردينيرو
|32
|برشلونة - إسبانيول
|الأحد 18 أبريل 2027
|كامب نو
|33
|سيلتا فيجو - برشلونة
|الأربعاء 21 أبريل 2027
|بالايدوس
|34
|برشلونة - أوساسونا
|الأحد 2 مايو 2027
|كامب نو
|35
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 9 مايو 2027
|سانتياجو برنابيو
|36
|ريال سوسيداد - برشلونة
|الأحد 16 مايو 2027
|أنويتا
|37
|برشلونة - ملقا
|الأحد 23 مايو 2027
|كامب نو
|38
|خيتافي - برشلونة
|الأحد 30 مايو 2027
|كولوسيوم
جدول ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027
|المركز
|الفريق
|المباريات
|الأهداف
|النقاط
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|1
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|إلتشي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|خيتافي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|ليفانتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|مالقا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|راسينج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ديبورتيفو لاكورنيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال بيتيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|ريال سوسيداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0