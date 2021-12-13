جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2021-2022 والقنوات الناقلة

استمرت معاناة برشلونة الإسباني على الصعيد الأوروبي، بعد أن فشل العملاق الكتالوني في التأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، ليتواجد الفريق في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 2000/2001 بالمسمى القديم للبطولة.

حيث حقق الفريق انتصارين فقط على حساب دينامو كييف في مجموعته بدوري أبطال أوروبا والتي ضمت الفريق الأوكراني بجانب كلا من بايرن ميونخ، بنفيكا، ليتواجد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف النسور البرتغالية بنقطة واحدة.

يعاني البلاوجرانا هجوميًا بشكل واضح للغاية منذ رحيل ليونيل ميسي خلال الصيف ورحل عنه بالمجان بعد نهاية عقده ليلعب مع باريس سان جيرمان، حيث أحرز الفريق هدفين فقط في كل مبارياته بدور المجموعات من بطولة الكأس ذات الأذنين!.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي، وموعد مباريات الذهاب والإياب.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2021-22

أوقعت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي فريق برشلونة في مواجهة صعبة للغاية ضد نابولي الإيطالي في مباراة يمكن أن نطلق عليها اسم ديربي أندية مارادونا الأوروبية، خاصًة وأن العملاق الكتالوني يستعد لمواجهة شبيهة بينه وبين بوكا جونيورز، تلك التي ستُلعب في السعودية في غضون أيام.

سيتقابل الفريقين في مباراة الذهاب يوم 17 فبراير من عام 2022 على ملعب كامب نو، على أن يُقام لقاء العودة على ملعب دييجو مارادونا بعدها بأسبوع واحد وتحديدًا يوم 24 من نفس الشهر.

Barça will face @en_sscnapoli in the Europa League



First leg:

🏟️ Camp Nou

📅 17/02



Return:

🏟️ Diego Armando Maradona Stadium

📅 24/02 pic.twitter.com/EoBPsapu4w — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2021

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2022؟

يُنقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium1، بالإضافة إلى باقي باقة قنوات بي إن سبورت لإقامة أكثر من مباراة في نفس التوقيت.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات بطولة الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.