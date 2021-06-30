جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2021-2022، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد جمهور كرة القدم لانطلاق الدوري الإسباني في موسم 2021-2022 في أغسطس المقبل في انتظار منافسات شرسة.

الدوري الإسباني سوف يشهد عودة الجماهير مرة أخرى ولكن بشكل تدريجي بعد موافقة السلطات، ومن المتوقع أن يشاهد جمهور برشلونة ملعب "كامب نو" ممتليء في اللقاء الافتتاحي أمام ريال سوسييداد.

ويحاول برشلونة القتال في النسخة المقبلة لحصد لقب الدوري الإسباني الذي فشل في الفوز به آخر موسمين وترك قطبي مدريد، الريال وأتلتيكو، يتنافسان عليه.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2022، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الجديد سوف تكون ضد ريال سوسييداد في "كامب نو"

أما موعد الكلاسيكو الأول ضد ريال مدريد فسوف يقام يوم 24 أكتوبر على ملعب "كامب نو" بينما المباراة التالية في 20 مارس ومن المتوقع أن يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو".

أما بالنسبة لديربي كتالونيا أمام إسبانيول، فستكون أول مباراة 21 نوفمبر في كامب نو والثانية في كورنيلا-إل برات بتاريخ 13 فبراير 2022.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 برشلونة - ريال سوسييداد الأحد 15 أغسطس 2021، كامب نو 2 أتلتيك بيلباو - برشلونة الأحد 22 أغسطس 2021، سان ماميس 3 برشلونة - خيتافي الأحد 29 أغسطس 2021، كامب نو 4 إشبيلية - برشلونة الأحد 12 سبتمبر 2021، رامون سانشيز بزخوان 5 برشلونة - غرناطة الأحد 19 سبتمبر 2021، كامب نو 6 قادش - برشلونة الأربعاء 22 سبتمبر 2021، رامون دي كارانزا 7 برشلونة - ليفانتي الأحد 26 سبتمبر 2021، كامب نو 8 أتلتيكو مدريد - برشلونة الأحد 3 أكتوبر 2021، واندا ميتروبوليتانو 9 برشلونة - فالنسيا الأحد 17 أكتوبر 2021، كامب نو 10 برشلونة - ريال مدريد الأحد 24 أكتوبر 2021، كامب نو 11 رايو فاييكانو - برشلونة الأربعاء 27 أكتوبر 2021، فاليكاس 12 برشلونة - ديبورتيفو ألافيس الأحد 31 أكتوبر 2021، كامب نو 13 سيلتا فيجو - برشلونة الأحد 7 نوفمبر 2021، بالايدوس 14 برشلونة - إسبانيول الأحد 21 نوفمبر 2021، كامب نو 15 فياريال - برشلونة الأحد 28 نوفمبر 2021، لا سيراميكا 16 برشلونة - ريال بيتيس الأحد 5 ديسمبر 2021، كامب نو 17 أوساسونا - برشلونة الأحد 12 ديسمبر 2021، آل سادار 18 برشلونة - إلتشي الأحد 19 ديسمبر 2021، كامب نو 19 ريال مايوركا - برشلونة الأحد 2 يناير 2022، إيبيروستار 20 غرناطة - برشلونة الأحد 9 يناير 2022، نوفوس لوس کارمنس 21 برشلونة - رايو فاييكانو الأربعاء 19 يناير 2022، كامب نو 22 ألافيس - برشلونة الأحد 23 يناير 2022، مينديزوروزا 23 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 6 فبراير 2022، كامب نو 24 إسبانيول - برشلونة الأحد 13 فبراير 2022، كورنيلا-إل برات 25 فالنسيا - برشلونة الأحد 20 فبراير 2022، ميستايا 26 برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 27 فبراير 2022، كامب نو 27 إلتشي - برشلونة الأحد 6 مارس 2022، مانويل مارتينيز فاليرو 28 برشلونة - أوساسونا الأحد 13 مارس 2022، كامب نو 29 ريال مدريد - برشلونة الأحد 20 مارس 2022، سانتياجو برنابيو 30 برشلونة - إشبيلية الأحد 3 أبريل 2022، كامب نو 31 ليفانتي - برشلونة الأحد 10 أبريل 2022، سيوتات دي فالنسيا 32 برشلونة - قادش الأحد 17 أبريل 2022، كامب نو 33 ريال سوسييداد - برشلونة الأربعاء 20 أبريل 2022، أنويتا 34 برشلونة - ريال مايوركا الأحد 1 مايو 2022، كامب نو 35 ريال بيتيس - برشلونة الأحد 8 مايو 2022، بينتو فيامارين 36 برشلونة - سيلتا فيجو الأربعاء 11 مايو 2022، كامب نو 37 خيتافي - برشلونة الأحد 15 مايو 2022، ألفونسو بيريز 38 برشلونة - فياريال الأحد 22 مايو 2022، كامب نو

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22