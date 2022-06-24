جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أصبح نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة أحد كبار الأندية في أوروبا، وذلك بضمه أفضل النجوم من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم ميسي ونيمار.

في خلال سنواتٍ قليلة، صعد النادي العاصمي لقمة الكرة الفرنسية، وأصبح البطل التاريخي للدوري الفرنسي بالتساوي مع سانت إيتيان، بحصوله على اللقب الأخير الموسم الماضي.

لم يفز باريس سان جيرمان بأي لقب آخر الموسم الماضي غير الدوري، حيث ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وخسر كأس السوبر الفرنسي مطلع الموسم.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي القنوات الناقلة للدوري الفرنسي؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ينقل الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الفرنسي من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات باريس سان جيرمان.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23

المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد ستكون ضد كليرمون على ملعب جابرييل مونتبيد، وبعدها سيواجه مونبلييه وليل، قبل القمة ضد موناكو.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 كليرمون فوت - باريس سان جيرمان 7 أغسطس 2022 جابرييل مونتبيد 2 باريس سان جيرمان - مونبلييه 14 أغسطس 2022 حديقة الأمراء 3 ليل - باريس سان جيرمان 21 أغسطس 2022 بيير موروي 4 باريس سان جيرمان - موناكو الأحد 28 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 5 تولوز - باريس سان جيرمان 31 أغسطس 2022 مونيسيبيل تولوز 6 نانت - باريس سان جيرمان 4 سبتمبر 2022 لويس فونتينيو 7 باريس سان جيرمان - بريست 11 سبتمبر 2022 حديقة الأمراء 8 ليون - باريس سان جيرمان الأحد 18 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جروباما 9 باريس سان جيرمان - نيس 2 أكتوبر 2022 حديقة الأمراء 10 ريمس - باريس سان جيرمان 9 أكتوبر 2022 أوجوستي ديلاوني 11 باريس سان جيرمان - مارسيليا الأحد 16 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 12 أجاكسيو - باريس سان جيرمان 23 أكتوبر 2022 فرانسوا كوتي 13 باريس سان جيرمان - تروا 30 أكتوبر 2022 حديقة الأمراء 14 لوريان - باريس سان جيرمان 6 نوفمبر 2022 موستوير 15 باريس سان جيرمان - أوزير 13 نوفمبر 2022 حديقة الأمراء 16 باريس سان جيرمان - ستراسبورج 28 ديسمبر 2022 حديقة الأمراء 17 لانس - باريس سان جيرمان الأحد 1 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية فيلكس بولارت ديليس 18 باريس سان جيرمان - أنجيه 11 يناير 2023 حديقة الأمراء 19 رين - باريس سان جيرمان الأحد 15 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية روازون بارك 20 باريس سان جيرمان - ريمس 29 يناير 2023 حديقة الأمراء 21 مونبلييه - باريس سان جيرمان 1 فبراير 2023 دي لا موسون 22 باريس سان جيرمان - تولوز 5 فبراير 2023 حديقة الأمراء 23 موناكو - باريس سان جيرمان الأحد 12 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستاد لويس الثاني 24 باريس سان جيرمان - ليل 19 فبراير 2023 حديقة الأمراء 25 مارسيليا - باريس سان جيرمان الأحد 26 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية فيلودروم 26 باريس سان جيرمان - نانت 5 مارس 2023 حديقة الأمراء 27 بريست - باريس سان جيرمان 12 مارس 2023 فرانسيس لي بلي 28 باريس سان جيرمان - رين الأحد 19 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية حديقة الأمراء 29 باريس سان جيرمان - ليون الأحد 2 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 30 نيس - باريس سان جيرمان 9 أبريل 2023 أليانز ريفيرا 31 باريس سان جيرمان - لانس الأحد 16 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 32 أنجيه - باريس سان جيرمان 23 أبريل 2023 ريموند كوبا 33 باريس سان جيرمان - لوريان 30 أبريل 2023 حديقة الأمراء 34 تروا - باريس سان جيرمان 7 مايو 2023 دي لاوبي 35 باريس سان جيرمان - أجاكسيو 14 مايو 2023 حديقة الأمراء 36 أوزير - باريس سان جيرمان 21 مايو 2023 دي لابي ديشان 37 ستراسبورج - باريس سان جيرمان 27 مايو 2023 دي لا ميناو 38 باريس سان جيرمان - كليرمون فوت 3 يونيو 2023 حديقة الأمراء

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23