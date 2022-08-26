جدول مباريات اليوم 27 أغسطس في الدوري السعودي للمحترفين على شاهد VIP

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الأولى من الموسم يوم السبت 27 أغسطس 2022.
وتقام ثلاث مباريات يوم السبت 27 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون بمواجهة الفتح والتعاون، وفي نفس التوقيت، يلعب أبها مع الرائد، بينما يلاقي النصر نظيره الوحدة.
وفي الدوري الإنجليزي، يلعب مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، وتشيلسي أمام ليستر سيتي، وليفربول أمام بورنموث، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، ويلعب آرسنال مع فولهام.
وفي الدوري الإسباني يلعب إلتشي مع ريال سوسييداد، ورايو فاييكانو أمام ريال مايوركا، وألميريا مع إشبيلية.
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والآن، دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 أغسطس 2022 في الدوري السعودي وكافة البطولات المختلفة، والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم السبت 27 أغسطس 2022 "27-08-2022":
الدوري السعودي للمحترفين - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الفتح - التعاون
18:45 السعودية، 17:45 مصر
أبها - الرائد
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|شاهد VIP
النصر - الوحدة
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|شاهد VIP
الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ساوثامبتون - مانشستر يونايتد
13:30 مصر، 14:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي - كريستال بالاس
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - بورنموث
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي - ليستر سيتي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
برايتون - ليدز يونايتد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
برينتفورد - إيفرتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports HD Xtra 2
بورنموث - آرسنال
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إلتشي - ريال سوسييداد
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
رايو فاييكانو - ريال مايوركا
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
ألميريا - إشبيلية
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
يوفنتوس - روما
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
كريمونيزي - تورينو
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|AD SPORTS Premium 2
ميلان - بولونيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
سبيزيا - ساسوولو
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 2
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