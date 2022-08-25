جدول مباريات اليوم 26 أغسطس في الدوري السعودي للمحترفين على شاهد VIP

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريا الجولة الأولى من الموسم يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.
وتقام ثلاث مباريات يوم الجمعة 26 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون بمواجهة يحل فيها الاتحاد ضيفًا على نادي العدالة، وهي المباراة التي يسعى فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وحصد نقاط المباراة الكاملة.
وفي نفس التوقيت، يستضيف الاتفاق نظيره الطائي، في مباراة تعد بالكثير من الندية والمتعة بين الناديين العريقين.
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وبعد ذلك، سيكون نادي الشباب على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، حين يستضيف نظيره الباطن، وهي المباراة التي ستكون مثيرة للغاية، مع رغبة الفريقين في تحقيق الفوز الأول في الموسم.
والآن، دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 في الدوري السعودي، والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 "26-08-2022":
الدوري السعودي للمحترفين - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
العدالة - الاتحاد
18:45 السعودية، 17:45 مصر
الاتفاق - الطائي
18:45 السعودية، 17:45 مصر
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الشباب - الباطن
21:00 السعودية، 20:00 مصر
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