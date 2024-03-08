جدول مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تقام مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 9 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 9 مارس "09-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الاتفاق - أبها 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORTS 1 عبدالله المحيسن الفتح - الخليج 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD جعفر الصليح التعاون - الأهلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORTS 1&5 فارس عوض

عبدالله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - إيفرتون 15:30 السعودية، 14:30 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس بورنموث - شيفيلد يونايتد 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports XTRA 1 أحمد عبده كريستال بالاس - لوتون تاون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري وولفرهامبتون - فولهام 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 سمير اليعقوبي آرسنال - برينتفورد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فالنسيا - خيتافي 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي قادش - أتلتيكو مدريد 18:!5 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 3 جواد بدة غرناطة - ريال سوسييداد 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد جيرونا - أوساسونا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - ماينز 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS 5 محمد المبروكي لايبزيج - دارمشتات 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS 9 نوفل باشي بوروسيا مونشنجلادباخ - كولن 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD أحمد فؤاد أوجسبورج - هايدنهايم 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD مضر اليوسف

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كالياري - ساليرنيتانا 17:00 السعودية، 16:00 مصر أبو ظبي الرياضية 1 غازي العمري ساسوولو - فروزينوني 17:00 السعودية، 16:00 مصر TOD خالد الغول بولونيا - إنتر ميلان 20:00 السعودية، 19:00 مصر أبو ظبي الرياضية 1 غازي العمري جنوى - مونزا 22:45 السعودية، 21:45 مصر أبو ظبي الرياضية 1 ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوريان -ليون 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 4 مضر اليوسف لانس. -بريست 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 عادل خلو

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الترجي 16:10 السعودية، 15:10 مصر السعودية الرياضية الجبلين -العدالة 16:10 السعودية، 15:10 مصر السعودية الرياضية القادسية - الخلود 18:25 السعودية، 17:25 مصر السعودية الرياضية

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الوداد - الاتحاد التوركي 18:00 السعودية، 16:00 المغرب المغربية الرياضية خليل فايد أولمبيك آسفي - مولودية وجدة 20:00 السعودية، 18:00 المغرب beIN SPORTS 9 سفيان الرشيدي المغرب الفاسي - اتحاد طنجة 22:00 السعودية، 20:00 المغرب TOD هشام فرج

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الإسماعيلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس 1

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