جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في الاستعدادات الودية للأندية الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 حيث تقام مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 "08-08-2026"

مباريات ودية - أندية