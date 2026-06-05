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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
البرازيل ضد مصر
البرازيل
مصر

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD وشوووف وكورة بلس وstc tv.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

المباريات الودية
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
مصر crest
مصر
مصر

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جدول مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026 "06-06-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السعودية - بورتوريكو02:00 السعودية، 03:00 الإماراتstc tv-
بلجيكا - تونس 05:00 السعودية، 06:00 الإماراتالوطنية التونسية 1-
قيرغيزستان - فلسطين 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتNord VPN-
البرتغال - تشيلي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HD-
جزر القمر - رواندا 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتNord VPN-
أمريكا - ألمانيا 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتON SPORT PLUS-
 
قطر - السلفادور 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتالكاس 1-
إنجلترا - نيوزيلندا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HD-
مصر - البرازيل01:00(صباح الأحد) مصر والسعودية، 02:00 الإماراتأون سبورتس 1-
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله

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