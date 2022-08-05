جدول مباريات اليوم السبت 6 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعود المتعة من جديد مع بداية موسم 2022-23، وسيشهد يوم السبت انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي بقوة، وكذلك العديد من البطولات الأوروبية تنطلق، ولن يخلو اليوم من المتعة العربية باستمرار مباريات الدوري المصري.
في الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول مع فولهام، وتوتنهام وساوثامبتون، ونيوكاسل أمام نوتينجهام، وليدز مع وولفرهامبتون، وبورنموث وأستون فيلا، وإيفرتون مع تشيلسي.
وفي الدوري الألماني يلعب أونيون برلين مع هيرتا برلين، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع هوفنهايم، وفولفسبورج مع فيردر بريمن، وبوخوم مع ماينز، وأوجسبورج أمام فرايبورج، وفي نهاية اليوم يلتقي بوروسيا دورتموند، أمام باير ليفركوزن.
وفي الدوري الفرنسي يلعب ستراسبورج مع موناكو، وباريس سان جيرمان مع كليرمون.
وتستمر مباريات الجولة 29 من الدوري المصري وفيها يلعب، غزل المحلة مع فيوتشر، وفاركو أمام الإسماعيلي، والمقاولون العرب مع بيراميدز.
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 6 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 6 أغسطس"6-8-2022" والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي - الجولة 1
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
فولهام - ليفربول
13:30 مصر، 14:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام - ساوثامبتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل - نوتينجهام
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
بورنموث - أستون فيلا
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports Connect
ليدز يونايتد - وولفرهامبتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports Connect
إيفرتون - تشيلسي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الألماني - الجولة 1
المباراة
الموعد
أونيون برلين - هيرتا برلين
15:30 مصر، 16:30 السعودية
بوروسيا مونشنجلادباخ - هوفنهايم
15:30 مصر، 16:30 السعودية
فولفسبورج - فيردر بريمن
15:30 مصر، 16:30 السعودية
بوخوم - ماينز
15:30 مصر، 16:30 السعودية
أوجسبورج - فرايبورج
15:30 مصر، 16:30 السعودية
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن
18:30 مصر، 19:30 السعودية
الدوري الفرنسي - الجولة 1
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
ستراسبورج - موناكو
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports HD 2
كليرمون - باريس سان جيرمان
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 2
الدوري المصري - الجولة 29
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فيوتشر - غزل المحلة
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports 2
فاركو - الإسماعيلي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports 3
بيراميدز - المقاولون العرب
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports 1