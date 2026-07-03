جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2026 "04-07-2026"
كأس العالم 2026 - دور الـ 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الأرجنتين - الرأس الأخضر
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN Max 2
|عصام الشوالي
|beIN Max 4
|عامر الخوذيري
|كولومبيا - غانا
|04:30 السعودية، 05:30 الإمارات
|beIN Max 1
|حفيظ دراجي
|beIN Max 3
|حسن العيدروس
|كندا - المغرب
|20:00 السعودية، 18:00 المغرب
|beIN Max 1
|جواد بدة
|beIN Max 3
|-