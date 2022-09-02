جدول مباريات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الثانية من الموسم يوم السبت 3 سبتمبر 2022.

وتقام مباراتين يوم السبت 3 سبتمبر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفرق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون بمواجهة يستضيف فيها التعاون النصر، فيما يحل الاتفاق ضيفًا في المباراة الثانية على نظيره الاتحاد.

Shahid

وعلى الصعيد الأوروبي، سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية في الدوريات الخمس الكبرى.

البداية في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه اليوم ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد، كما يستضيف برينتفورد ليدز يونايتد ونيوكاسل كريستال بالاس ونوتنجهام فورست بورنموث وتوتنهام فولهام وولفرهامبتون ساوثامبتون في نفس التوقيت، وسيكون الختام بمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، يحل ريال مايوركا ضيفًأ على جيرونا، ويلتقي ريال مدريد ريال بيتيس وريال سوسييداد أتلتيكو مدريد وإشبيلية برشلونة.

سنكون على موعد اليوم مع ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي، كما يستضيف فيورنتينا يوفنتوس ولاتسيو نابولي.

كما يواجه باير ليفركوزن فرايبورج وبايرن ميونخ أونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت لايبزيج في أبرز مباريات الدوري الألماني، ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نانت في أهم مباريات الدوري الفرنسي.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 "03-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - النصر 19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد VIP الاتحاد - الاتفاق 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - ليفربول 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 English نيوكاسل - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوتنجهام فورست - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 توتنهام - فولهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium وولفرهامبتون - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية - تشيلسي - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - جيرونا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD ريال مدريد - ريال بيتيس 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD سيلتا فيجو - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - يوفنتوس 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - إنتر 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - نابولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية - أونيون برلين - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 فولفسبورج - كولن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 بوخوم - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية - شتوتجارت - شالكه 15:30 مصر، 16:30 السعودية - آينتراخت فرانكفورت - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة السادس المباراة الموعد القناة الناقلة أوكسير - مارسيليا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 ليون - أنجيه 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 نانت - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم