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Saudi Arabia World Cup 2026Getty Images
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جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة
قطر
القنوات الناقلة
الإمارات العربية المتحدة ضد عمان
عمان
السعودية ضد قطر
السعودية
الهند ضد البرازيل
الهند
البرازيل
المباريات الودية
كرواتيا ضد إنجلترا
كرواتيا
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا ضد تشيكيا
إسبانيا
تشيكيا
قطر
الإمارات العربية المتحدة
عُمان
المملكة العربية السعودية
الهند
البرازيل
كرواتيا
إنجلترا
إسبانيا
التشيك

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 إقامة مواجهتين هامتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" إلى جانب مباريات هامة في دوري الأمم الأوروبية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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السعودية الرياضية


السعودية الرياضية

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MBC Shahid


MBC شاهد

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قنوات الكأس


قنوات الكأس

شاهد من هنا


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

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جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 "03-10-2026"


كأس الخليج العربي "خليجي 27" - نصف النهائي

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

السعودية - قطر

18:55 السعودية، 19:55 الإمارات

السعودية الرياضية 1

فهد العتيبي

السعودية الرياضية 2

خالد المديفر

إم بي سي

أحمد النفيسة

فهد عريشي

أبو ظبي الرياضية 1

عامر عبدالله

عبدالله السعدي

الشارقة الرياضية

موسى عيد

عمان الرياضية

حسن الهاشمي

الكويت الرياضية


محمد النحوي

الإمارات - عمان

21:30 السعودية، 22:30 الإمارات

الشارقة الرياضية

موسى عيد

الكويت الرياضية

حماد العنزي

أبو ظبي الرياضية 1

فارس عوض

محمد الشامسي

السعودية الرياضية 1

جعفر الصليح

إم بي سي

فهد الدريبي

عمان الرياضية

أحمد الكعبي

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


دوري الأمم الأوروبية - الجولة 3


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

فنلندا - ألبانيا

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN Sports 3

جواد بدة

إستونيا - لوكسمبورج

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 3

أحمد سوكو

أيسلندا - بلغاريا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 2

محمد فوزي

كرواتيا - إنجلترا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 1

علي محمد علي

بيلاروسيا - سان مارينو

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 4

محمد المبروكي

مقدونيا الشمالية - اسكتلندا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 3

أحمد فؤاد

سويسرا - سلوفينيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

أحمد البلوشي

إسبانيا - التشيك

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 1

حفيظ دراجي


الدوري المغربي - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

حسنية أغادير - المغرب الفاسي

17:00 المغرب، 19:00 السعودية

المغربية الرياضية

المكناسي - الكوكب المراكشي

19:00 المغرب، 21:00 السعودية

المغربية 5

الدفاع الجديدي - الوداد

19:00 المغرب، 21:00 السعودية

المغربية الرياضية

الرجاء - نهضة الزمامرة

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية

مباريات ودية - منتخبات


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الهند - البرازيل

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

مرايا 2



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