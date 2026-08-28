جدول مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني إضافة إلى الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

جدول مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 "29-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخلود - الأهلي 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية 2 فارس عوض الاتفاق - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 3 راشد الدوسري الفتح - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 جعفر الصليح

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - فروزينوني 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc مونزا - أودينيزي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc ساسوولو - تورينو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc يوفنتوس - بارما 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليفربول - نوتنجهام فورست 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي بورنموث - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات كوفنتري سيتي - هال سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 سمير اليعقوبي توتنهام - نيوكاسل 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليفانتي - ريال بيتيس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 5 عبدالله الغامدي ريال سوسييداد - إسبانيول 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 3 مصطفى العلوان إشبيلية - أتلتيكو مدريد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 3 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ستراسبورج - لانس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد البلوشي أوكسير - أنجيه 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد عبده بريست - تولوز 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 محمد السعدي لوريان - تروا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 نوفل باشي ليون - لوهافر 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 1