تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

يوم كروي قوي للغاية في مختلف القارات، دوري أبطال إفريقيا في مرحلة حاسمة له، ودوري أبطال آسيا في المحطة الأخيرة، إضافة إلى مباريات أوروبية مثيرة في نهاية الموسم الكروي.

الهلال يواجه أوراوا الياباني وعينه على التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية تواليًا، بينما يحل الأهلي ضيفًا على الرجاء في مواجهة مثيرة لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الإثارة تتجدد في الدوري الإنجليزي مع اقتراب الأمتار الأخيرة من الموسم، وفي إسبانيا برشلونة يواجه ريال بيتيس لوضع قدم على سلم التتويج بلقب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم السبت 29 أبريل 2023 "29-04-2023"

دوري أبطال آسيا - ذهاب الدور النهائي

المباراة القناة الناقلة الموعد الهلال - أوراوا ريدز شاهد VIP 20:30 مصر والسعودية

دوري أبطال إفريقيا - إياب دور ربع النهائي

المباراة القناة الناقلة الموعد صن داونز - شباب بلوزداد beIN Sports HD 6 16:00 مصر والسعودية الترجي - شبيبة القبائل beIN Sports HD 3 22:00 مصر والسعودية الرجاء - الأهلي beIN Sports HD 4 22:00 مصر والسعودية

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة القناة الناقلة الموعد برايتون - وولفرهامبتون beIN Sports 1 HD Premium 17:00 مصر والسعودية

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة القناة الناقلة الموعد ريال مدريد - ألميريا beIN Sports 1 HD Premium 19:30 مصر والسعودية برشلونة - ريال بيتيس beIN Sports 1 HD Premium 22:00 مصر والسعودية

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة القناة الناقلة الموعد لايبزيج - هوفنهايم beIN Sports HD 3 16:30 مصر والسعودية شالكه - فيردر بريمن beIN Sports HD 3 19:30 مصر والسعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراة القناة الناقلة الموعد ليل - أجاكسيو beIN Sports Connect 18:00 مصر والسعودية

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة القناة الناقلة الموعد روما - ميلان AD SPORTS Premium 1 19:00 مصر والسعودية

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Shahid