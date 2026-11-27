يشهد اليوم السبت 28 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب جولة جديدة من الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026 "28-11-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - النصر 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات ثمانية 2 الاتفاق - الهلال 17:20 السعودية، 18:20 الإمارات ثمانية 1 الأهلي - التعاون 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليدز يونايتد - كوفنتري سيتي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 6 منتصر الأزهري مانشستر يونايتد - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 1 عبدالله الغامدي إيبسويتش تاون - أستون فيلا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال بيتس - رايو فاييكانو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي ملقا - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 5 عامر الخوذيري إلتشي - أتلتيكو مدريد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 5 محمد المبروكي ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة فروزينوني - بارما 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv تورينو - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv إنتر - جنوى 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أنجيه - لانس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN XTRA 1 سمير اليعقوبي لوهافر - ستراسبورج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد سوكو لومان - ليل 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد بركات نيس - تروا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد نضال باريس سان جيرمان - لوريان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة كولن - إلفيرسبيرج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة هامبورج - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة ماينز - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة بادربورن - شالكه 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة شتوتجارت - فرانكفورت 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

الدوري المغربي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة النادي المكناسي - نهضة الزمامرة 17:00 المغرب، 19:00 السعودية المغربية الرياضية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يانج أفريكانز - مولودية الجزائر 14:00 الجزائر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي الترجي - ويليت 17:00 تونس، 19:00 السعودية beIN Sports 4 عصام الشوالي الزمالك - الإفريقي 18:00 مصر، 17:00 تونس beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي بيراميدز - المغرب الفاسي 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 3 محمد بركات نهضة بركان - كولومب سبورتيف 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجيش الملكي - ديربان سيتي 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN Sports 7 أحمد عبده الرجاء - أسكو كارا 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN Sports 2 نوفل باشي

الدوري الأمريكي - إياب دور الـ 16