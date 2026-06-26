جدول مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026، وتبدأ بمباراتين الأولى بين أوروجواي وإسبانيا في نفس توقيت مواجهة كاب فيردي والمنتخب السعودي، يليهما مواجهتين بين مصر وإيران وكذلك بلجيكا ونيوزيلندا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2026 "27-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|كاب فيردي - السعودية
|03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|beIN FIFA WORLD CUP
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 3
|أوروجواي - إسبانيا
|03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|beIN Max 4
|حفيظ دراجي
|مصر - إيران
|06:00 مصر، 07:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN FIFA WORLD CUP
|beIN Max 1
|نيوزيلندا - بلجيكا
|06:00 السعودية، 07:00 الإمارات
|beIN Max 2
|عبدالله الغامدي