جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 حيث تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا ويستمر الدوري السعودي في جولة جديدة، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 "24-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الطائي - الأهلي 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD SSC Extra 5 HD SSC Extra 1 SD عيسى الحربين

محمد حسين

عيسى الزدجالي الحزم - الخليج 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD محمد الخامسي

أحمد النفيسة

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جوانينج جالاكسي - الوداد 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS 6 جواد بدة مازيمبي - بيراميدز 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS 8 أحمد عبده نواذيبو - صن داونز 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 8 أحمد عبده يانج أفريكانز - شباب بلوزداد 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 6 عادل خلو النجم - الترجي 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 6 عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستون فيلا - نوتنجهام فورست 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports Xtra 1 خالد الحدي برايتون - إيفرتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 2 نوفل باشي كريستال بالاس - بيرنلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports Xtra 2 محمد السعدي مانشستر يونايتد - فولهام 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 1 محمد بركات بورنموث - مانشستر سيتي 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري آرسنال - نيوكاسل 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساسوولو - إمبولي 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD Sports Premium 1 غازي العمري ساليرنيتانا - مونزا 20:00 السعودية، 19:00 مصر AD Sports Premium 1 محمد بشير أبو كبدة جنوة - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 خالد الغول

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برشلونة - خيتافي 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN SPORTS 3 علي محمد علي ديبورتيفو ألافيس - مايوركا 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS 3 سمير اليعقوبي ألميريا - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوريان - نانت 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 4 مضر اليوسف ستراسبورج - بريست 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أونيون برلين - هايدنهايم 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD أحمد المعمري بوروسيا مونشنجلادباخ - بوخوم 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD عادل خلو فيردر بريمن - دارمشتات 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD نوفل باشي شتوتجارت - كولن 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS 5 محمد المبروكي بايرن ميونخ - لايبزيج 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS 5 أحمد البلوشي

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح الرباطي - الشباب الرياضي السالمي 18:00 السعودية، 17:00 مصر المغربية 5 المغرب التطواني - الرجاء 20:00 السعودية، 19:00 مصر المغربية الرياضية أولمبيك آسفي - نهضة الزمامرة 22:00 السعودية، 21:00 مصر المغربية الرياضية

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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